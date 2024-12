Le projet "Schiffenen-Morat" permettra à terme d'alimenter 23'000 ménages fribourgeois

Le canton de Fribourg demande au Groupe E de développer le projet "Schiffenen-Morat" (ScheM) pour assainir écologiquement les installations hydroélectriques de Schiffenen. Le coût de la variante retenue, estimé pour l'heure à 350 millions de francs, permettra d'alimenter 23'000 ménages en plus.

Le projet consiste à creuser une galerie entre les lacs de Schiffenen et de Morat, avec un turbinage des eaux dans une usine souterraine. Il a été présenté mercredi à Fribourg par les conseillers d'Etat Didier Castella et Jean-François Steiert, chargés respectivement de la faune et des infrastructures.

Souvent, les centrales hydroélectriques portent préjudice à la dynamique naturelle des eaux, ont rappelé les intervenants. Elles génèrent des effets négatifs sur les habitats de la faune et de la flore. La loi fédérale sur la protection des eaux demande aux exploitants d’éliminer les atteintes graves d'ici à 2030.

Galerie souterraine de 9 kilomètres

Pour Schiffenen, le Groupe E a développé trois variantes d'assainissement avant de les soumettre au canton. Les éclusées correspondent aux besoins d'équilibre entre la consommation et la production sur le réseau électrique. Elles désignent les variations du débit d'un cours d'eau induites par le turbinage.

La variante retenue pour assainir l'installation vise à dériver le débit turbiné vers le lac de Morat, à travers une galerie souterraine de 9 km et de 7,2 m de diamètre, pour un montant de 80 millions de francs à charge du fond d'assainissement de la force hydraulique géré par la Confédération.

Le projet ScheM, estimé à 350 millions au total, intègre la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique souterraine sur le tracé de la conduite, afin de profiter des 94 m de chute, soit le double de la centrale actuelle de Schiffenen, entre ses deux extrémités pour produire de l'électricité 100% renouvelable.

23'000 ménages alimentés

La construction permettra donc d'améliorer la protection de la faune et de la flore, tout en fournissant davantage d'électricité que la centrale actuelle. Elle assurera une production plus que doublée de 280 gigawattheures (GWh) par an. Le gain de 100 GWh lié à la chute plus élevée alimentera près de 23'000 ménages en électricité.

Ce point spécifique du projet confié au Groupe E équivaut par ailleurs à la moitié des objectifs énergétiques du canton de Fribourg pour 2030. Les travaux devront débuter avant fin 2030 pour bénéficier du soutien financier de la Confédération, a relevé le gouvernement.

ats/lan