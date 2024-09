Le peuple fribourgeois concrétise les prestations complémentaires familles

Les Fribourgeois et Fribourgeoises ont accepté dimanche la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam), soumise au référendum financier obligatoire. Le texte, attendu depuis 20 ans, a été plébiscité avec 69,6% de oui, avec un taux de participation de 43,1%.

La LPCFam vient concrétiser l'article 60 de la Constitution cantonale de 2004. Elle avait été avalisée par 90 voix contre 10 et 2 abstentions devant le Grand Conseil le 8 février dernier, même s'il avait fallu aux députés trois lectures, avec cinq points d'achoppement, pour aboutir.

Points ayant suscité le plus débat, l'âge limite des bénéficiaires est fixé à 12 ans et le financement assumé à 100% par le canton. Les enfants ne doivent pas être cause de précarité, estime le Conseil d'Etat, pour qui il s'agit d'une mesure de politique familiale en soutien aux plus modestes pour éviter de tomber à l’aide sociale.

Hormis l'UDC, à la forte majorité de son comité central, les principaux partis cantonaux portaient la nouvelle loi, à savoir le PLR, Le Centre, le PS et les Vert-e-s.

