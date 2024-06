Le Parquet fribourgeois accuse Migros de malveillance à l’encontre de Damien Piller

Le procureur général fribourgeois Fabien Gasser classe la plainte pour escroquerie déposée par Migros Neuchâtel Fribourg contre son ancien président Damien Piller. Le magistrat ne mâche pas ses mots dans sa décision.

L’ordonnance de classement rendue par le procureur général fribourgeois Fabien Gasser donne raison à Damien Piller dans le bras de fer qui l’oppose à Migros Neuchâtel Fribourg.

Dans sa décision, le représentant du Ministère public se montre en effet très sévère à l’encontre de la coopérative. "On est en droit de se demander si le but des dénonciations pénales de Migros Neuchâtel Fribourg contre Damien Piller n’est pas simplement de la malveillance", écrit-il mot pour mot.

50'000 francs d’indemnités

Le procureur général condamne donc Migros Neuchâtel Fribourg à verser près de 50'000 francs à Damien Piller pour couvrir ses frais d’avocat et sa perte de gain.

Cette décision de justice, qui peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, s’inscrit dans le bras de fer qui oppose depuis environ cinq ans la coopérative et celui qui en a été son président pendant une vingtaine d’années.

En résumé, Migros reproche à Damien Piller d’avoir privilégié ses intérêts de promoteur immobilier au détriment de ceux de la société.

"Il n’a pas agi astucieusement"

Dans sa plainte pénale classée par Fabien Gasser, Migros pointait du doigt quatre opérations immobilières. Elle reprochait notamment à Damien Piller d’avoir ouvert une succursale à Neyruz, dans le canton de Fribourg, pour augmenter la valeur d’un complexe immobilier porté par sa société Anura SA.

Le procureur général fribourgeois balaie cette accusation. "La décision d’implanter un magasin à Neyruz est une décision stratégique proposée par la direction à l’administration (n.d.l.r. : présidée par Damien Piller), qui l’a acceptée à l’unanimité, étant précisé que Damien Piller s’était récusé (…) La procédure n’a pas fait ressortir que Damien Piller aurait agi astucieusement."

Aucune emprise

De manière générale, Fabien Gasser relève que "la dénonciation pénale de Migros Neuchâtel Fribourg repose avant tout sur l’hypothèse que Damien Piller exerçait une emprise sur l’administration et la direction de Migros Neuchâtel Fribourg. Or, le dossier démontre certes que Damien Piller était actif et amenait de nombreuses propositions qui étaient souvent acceptées, mais ne permet en aucun cas de retenir pareille emprise."

Aux yeux du représentant du Ministère public, le promoteur immobilier "a apporté toutes les preuves de son innocence sur le plan pénal. Il a pu démonter, pièces à l’appui, la fausseté des thèses de Migros Neuchâtel Fribourg à son encontre. Il a pourtant fait l’objet d’une campagne de presse dénigrante qui n’a pu être orchestrée que par Migros Neuchâtel Fribourg."

Damien Piller obtient donc une victoire très importante contre la coopérative. En mars de cette année, il avait déjà fêté un succès lorsque le Tribunal fédéral avait écarté une première plainte pénale déposée par Migros à son encontre.

Fabiano Citroni, Pôle Enquête RTS