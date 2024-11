Le mystère des disparitions de poussettes enfin résolu à Gibloux

Le mystère planait depuis des mois au-dessus de la commune de Gibloux (FR) avec la disparition en cascade de dizaines de poussettes qui appartenaient à des familles du village. Des objets qui réapparaissaient plus tard à d'autres endroits. Les forces de l'ordre ont fini par identifier le coupable.

Des poussettes abandonnées au milieu d'un champ, d'un chemin ou proche d'une forêt? Ces scènes se sont multipliées sur les réseaux sociaux depuis près de deux ans dans la commune de Gibloux. Cette localité, située entre Fribourg et Bulle, a été le théâtre de plusieurs vols et déplacements de poussettes intrigants.



Monica Gregorio habite la commune. Sa poussette a été volée deux fois. "On ne sait vraiment pas ce qui se passe. De base, moi, je me suis clairement dit que j'allais la retrouver. J'en étais certaine. Parce qu'il y a tellement eu de vols de poussettes ces derniers temps que c'est certainement la même histoire. Nous l'avons finalement retrouvée dans un champ tout près de chez nous".

Le trouble semé chez les jeunes parents

La psychose a même atteint Julien Gremaud, syndic de la commune de Gibloux. Tout juste devenu papa, il a renforcé la surveillance de sa poussette.



"C'est vrai qu'on avait toujours un petit œil sur la poussette si on la laissait quelque part. Je n'avais pas forcément envie qu'elle se retrouve à 200 mètres de la maison, ou bien qu'on ne la retrouve pas. Donc oui, on gardait quand même un petit oeil dessus. Et malgré tout, cette histoire, ça fait toujours un peu bizarre".

Un jeune de 18 ans vraisemblablement responsable

Au final, deux plaintes ont été déposées et la police a pu récemment mettre la main sur l'auteur présumé de ces actes. Il s'agit d'un homme de 18 ans qui habite dans la commune.



Selon l'enquête, il s'est introduit à plusieurs reprises dans des couverts de véhicules ou des locaux de rangement. Il a pris des poussettes et les a abandonnées plus loin dans le village, soit par jeu, soit par besoin irrépressible. La police précise qu'il a vraisemblablement agi sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Il a été dénoncé au Ministère public.

Sujet radio: Mehdi Piccand

Adaptation web: Julien Furrer