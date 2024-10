Le gouvernement fribourgeois veut soutenir davantage le monde agricole

Le gouvernement fribourgeois veut soutenir ses paysans à travers des objectifs en matière de politique agricole définis dans le rapport agricole 2024, en continuant notamment de se positionner en leader du secteur agroalimentaire. Sur fond de révolte paysanne, il assure avoir entendu les préoccupations des agriculteurs.

Le canton de Fribourg est conscient des "enjeux cruciaux" autour de l'agriculture et s'engage, déclare le ministre de l'agriculture Didier Castella dans le rapport présenté lundi. L’agriculture représente un domaine central pour le canton puisque les surfaces agricoles représentent 60% du territoire fribourgeois.

Suite aux révoltes paysannes du début de l'année, le dialogue a été "sain et constructif", estime le conseiller d'Etat fribourgeois. Il n'est toutefois pas possible d'apporter des "solutions en un coup de baguette magique" et le gouvernement s'est donc mis au travail, souligne-t-il.

Lait et innovation

Parmi les axes développés par le Conseil d'Etat pour soutenir les paysans figurent notamment la promotion d'une agriculture innovante et le renforcement des circuits courts via la promotion de produits du terroir. Le gouvernement veut aussi aider les producteurs de lait avec un plan d'action visant à améliorer les conditions-cadre pour une production laitière durable dans le canton.

Un autre paquet de mesures a pour objectif d'améliorer le bien-être des paysans, par exemple à travers un réseau de "sentinelles" chargées de déceler les situations de crise. Le gouvernement entend aussi développer la compréhension entre urbains et ruraux à travers diverses activités.

Parmi les autres mesures figurent un soutien pour faire face au changement climatique ainsi que des actions liées à la sécurité alimentaire et aux outils de production.

Marge de manoeuvre limitée

Au niveau des paiements directs et autres mesures financières, le Conseil d'Etat reconnaît une marge de manoeuvre limitée. La politique agricole et les moyens qui lui sont accordés sont essentiellement du ressort de la Confédération, constate-il dans le rapport.

Le gouvernement précise que le document présenté lundi fait état de réponse au postulat demandant "des prix justes pour les familles paysannes" voté en septembre par les députés fribourgeois. Le texte demandait un rapport avec des mesures pour favoriser les circuits courts et rendre les marges de la grande distribution transparentes.

ats/hkr