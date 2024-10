Le centre-ville de Bulle va faire peau neuve à partir de 2027

Le centre historique de la ville de Bulle va être réaménagé. Les autorités communales entendent améliorer la qualité de vie pour les habitants et les usagers. Au menu: végétalisation, piétonisation, déviation du trafic et suppression de places de parc. La réalisation est prévue dès 2027.

Le chef-lieu de la Gruyère a vu sa population plus que doubler en deux décennies. Elle dépasse désormais les 26'000 habitants. La commune fait donc face à un double défi: réaménager son centre-ville tout en prenant en compte cette démographie galopante.

Le projet de refonte sera un processus de longue haleine qui s'étendra sur plusieurs années. Sa réalisation permettra de répondre aux attentes de la population – exprimées lors d'une démarche participative [lire encadré] – d'une ville plus verte, piétonne, animée, conviviale et accessible, relève vendredi la Ville de Bulle.

Cette mue est prévue en huit étapes, sans date de fin pour l'heure. Bulle entend faire avancer la transition en fonction de ses disponibilités financières. Les travaux devraient coûter une dizaine de millions de francs.

La place du Marché d'après le projet. [Ville de Bulle - Urbanité(s)]

Réduire le trafic

La première phase inclura des mesures destinées à dissuader le trafic de transiter par le centre historique, tout en conservant une accessibilité à ce dernier. Les secteurs de la Grand-Rue, de la place des Alpes, des place et rue du Marché, de la place du Tilleul, de la place Saint-Denis et de la place de l’Eglise seront concernés par les étapes d'aménagement.

Le projet de réaménagement du centre de Bulle, ici la place des Alpes, fait la part belle à la végétation et aux espaces piétons. [Ville de Bulle - Urbanité(s)]

De plus, 200 places de parc vont disparaître au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Selon les autorités, elles resteront suffisantes, car les parkings actuels sont souvent sous-utilisés. Autres points du programme: la plantation de végétation, dont deux arbres majeurs, et une extension des terrasses.

Dans ce canton d'automobilistes, la réussite du projet bullois va en partie dépendre de la réaction des usagers de la route.

ami avec ats et mb