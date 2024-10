Le canton de Fribourg veut créer 14 nouvelles zones de protection de la faune

L'Etat de Fribourg veut créer 14 nouvelles zones de tranquillité et agrandir la zone déjà existante de La Berra pour minimiser l'impact humain sur la faune sauvage. Des mesures d'accompagnement seront mises en place pour informer le public.

Parmi les mesures d'accompagnement de l'Etat fribourgeois figurent par exemple des cartes et des panneaux d'information aux abords des nouvelles zones. Ces éléments permettront à la population de savoir "où elle peut se déplacer, pendant quelle période et sur quel sentier", explique Didier Castella, conseiller d'Etat fribourgeois et directeur des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Fribourg à la traine comparé au Valais

Par rapport à d'autres cantons romands, Fribourg accuse un certain retard en la matière. Le canton du Valais, par exemple, compte près de 150 zones de tranquillité.

Pour Dominique Schaller, chef du Service fribourgeois des forêts et de la nature, les autres cantons ont été plus pro-actifs sur la matière. "Nous avons passablement de zones de chasse, mais nous allons partiellement les remplacer par des zones de tranquillité", ajoute-t-il.

Les nouvelles zones de tranquillité devraient voir le jour le 1er juillet 2025.

Valentine de Dardel/ostolu