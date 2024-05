La station des Paccots se dote d'une nouvelle identité pour survivre aux hivers trop doux

Fragilisée par le manque de neige ces dernières années, la station fribourgeoise des Paccots (FR) veut miser sur le tourisme quatre saison, sans toutefois abandonner le ski. Pour ce faire, la société de remontées mécaniques change de raison sociale et devient Destination Veveyse. La station est encore à la recherche d'investisseurs locaux.

Alors que certaines personnes craignaient que cet hiver ne soit le dernier aux Paccots, la station obtient un sursis. Pour se sauver, la société des remontées mécaniques des Préalpes fribourgeoise a récemment décidé de changer de nom et de devenir Destination Veveyse. Avec un nouveau président à sa tête, la station est cependant encore à la recherche d’investisseurs locaux.

"C'est quelque chose d'assez difficile actuellement. La première chose a été d'aller chercher des prêts privés ou d'entreprises pour sauver la situation des remontées mécaniques. Ce qui est fait. Maintenant, le but est de faire un budget sur les cinq ans. Puis, à la fin 2024, il s'agira de recapitaliser la nouvelle société Destination Veveyse", explique son président Gilbert Coquoz.

Soulagement pour les commerçants

Pour Yves Büchler comme pour les autres commerçants de la station, c'est un soulagement. "C'est une excellente nouvelle", se réjouit celui qui travaille depuis 35 ans aux Paccots. A ses yeux, le changement d'identité de la station était nécessaire.

"Ça fait longtemps que je pense qu'on doit travailler un peu différemment dans notre région. Les petites stations n'ont pas les moyens de travailler chacune de leur côté. Il faut mutualiser. Ce qui a été présenté dernièrement à l'assemblée générale des remontées mécaniques est essentiel au futur de la station", affirme Yves Büchler.

Nouvelle stratégie sur les quatre saisons

Le changement d'identité s'accompagne d'une nouvelle stratégie. Le tourisme se réfléchit désormais à l'échelle régionale. Les Paccots souhaitent par ailleurs miser sur les trois autres saisons, sans abandonner la saison hivernale.

"L'hiver dernier, on a vu que ce n'était pas extraordinaire au niveau de l'enneigement. Sans être devin, on peut imaginer que la situation sera identique lors de futures saisons (hivernales). Donc on doit aussi miser sur les trois autres saisons, tout en conservant également l'hiver ici aux Paccots", note le préfet de la Veveyse François Genoud.

Une quarantaine de projets sont actuellement en discussion. Parmi eux figure notamment l’installation de quatre géants qui serviront la narration du tourisme en Veveyse. Chacun représentera un symbole de la région: le charpentier, la dryade, l’armailli et la fromagère.

Sujet TV: Manon Touati

Adaptation web: Didier Kottelat