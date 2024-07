La police intervient dans l'abattoir Micarna de Courtepin bloqué par des antispécistes

Migros a porté plainte contre les militants antispécistes qui occupent son usine Micarna à Courtepin (FR) depuis tôt lundi, a indiqué la police fribourgeoise, confirmant une information de la RTS. Les forces de l'ordre ont commencé à déloger les activistes en début d'après-midi.

Les forces de l'ordre vont "inviter" les militants à quitter les lieux et les aideront à le faire si nécessaire, a fait savoir le porte-parole de la police cantonale Bertrand Ruffieux.

Le but est que l'opération se déroule dans le calme, selon lui. Concernant la situation sur place, elle est toujours figée, a-t-il indiqué, les activistes refusant de rentrer en discussion.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

>> Les précisions du 12h30 : Keystone L'abattoir de volailles Micarna de Courtepin (FR) bloqué par des antispécistes / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:36

Plusieurs vingtaines de militants enchaînés

Six activistes cagoulés étaient toujours sur le toit du bâtiment lundi à la mi-journée et "plusieurs vingtaines" d'autres étaient enchaînées à l'intérieur de l'abattoir de volailles Micarna, a précisé le porte-parole de la police. Les militants de la cause animale accusent Migros, dont Micarna est une filiale, d'encourager "un système mortifère dans lequel les animaux sont vus comme des marchandises".

La police cantonale avait été informée lundi vers 4h30 que plusieurs personnes étaient entrées illégalement sur le site de Micarna.

Des activistes antispécistes sur le toit de l'abattoir Micarna à Courtepin / L'actu en vidéo / 34 sec. / aujourd'hui à 11:29

"Influence particulièrement importante sur la consommation"

Dans un communiqué, le collectif 269 Libération animale affirme que l'abattoir de Courtepin abat près de 35 millions de poulets par an. Il reproche à Migros, "le plus gros investisseur publicitaire" du pays, d'avoir "une influence particulièrement importante sur la consommation".

Sur une vidéo diffusée par le collectif, l'on peut voir plusieurs dizaines de militants vêtus de noir, certains avec des casques, faire du bruit à l'intérieur dans le bâtiment en frappant avec des objets sur des installations métalliques.

Le mouvement antispéciste, fondé en France en 2016, revendique 26 blocages d'abattoirs en Europe, l'occupation de sièges sociaux des grands groupes de l'agro-alimentaire et la "libération" de plus de 3800 animaux.

ats/ebz