La nouvelle usine Rolex à Bulle aiguise l'appétit des entreprises de la région

Bulle s’apprête à voir sortir de terre la toute nouvelle usine de production de Rolex, avec à la clef 2000 nouveaux emplois. La mise à l’enquête s'est achevée il y a peu et aucune opposition n’a été relevée. Pour les entreprises du secteur de la construction, il s'agit d'un chantier à ne pas rater.

C'est au bord de l’autoroute A12 que Rolex a décidé de construire son tout nouveau centre de production. Il réunira quatre bâtiments sur une parcelle de 100'000 m2. Le coût de la construction est estimé à un milliard de francs.

Les futures soumissions aiguisent déjà l’appétit des grands noms de la construction, avec un chantier qui s’étalera sur cinq ans. "Vu l’importance du chantier, c’est une entreprise privée qui va inviter les entreprises à soumissionner.

Pour mieux répartir les risques et pour gérer les ressources de manière optimale, elles seront appelées à se rassembler et à collaborer ensemble dans le cadre d’un consortium pour certaines parties du chantier, a expliqué dimanche dans le 19h30 de la RTS la directrice de la Fédération patronale et économique de Fribourg Nadine Gobet.

"Une chance énorme"

Pour GESA Gruyère Energie SA, fournisseur d’électricité, l’arrivée de Rolex va augmenter sa distribution d’énergie d’un tiers. "Un projet comme celui-ci est une chance énorme pour doper la transition énergétique. C’est un site industriel qui est parfaitement aligné avec nos objectifs de durabilité", explique Claude Thürler, directeur de l'entreprise, au micro de la RTS.

Pour David Valterio, directeur de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs, la construction de cette nouvelle usine est également de bonne augure. "Elle va faire venir 2000 collaborateurs dans la région de Bulle. Cela va permettre également de développer d’autres infrastructures, d’amener plus de richesse", se réjouit-il dans le 19h30.

Avec un secteur déjà présent dans le canton grâce la manufacture Cartier, l'horlogerie s'implante encore un peu plus en terre fribourgeoise.

Carine Regidor/hkr