La géothermie avance en Gruyère avec des résultats prometteurs

Des analyses dans le district de la Gruyère (FR) confirment un réseau de failles à 3300 mètres de profondeur. Elles laissent espérer la présence d'eau suffisante pour un réseau de chauffage dans la région du Bulle. Une nouvelle campagne de mesures est prévue avant tout forage.

Sous les terres gruyériennes se cache un potentiel pour la géothermie profonde. Des analyses menées en 2023, dont les résultats ont été dévoilés vendredi, se révèlent encourageantes.

"On a pu cibler une zone intéressante. On voit les couches qu'on vise, et on voit aussi un système qui a des failles, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une circulation d'eau", explique dans le 12h45 Patrick Sudan, directeur de Géothermie Préalpes, détenue à 100% par Gruyère Energie.

Technologie 3D

La société prévoit d'effectuer une deuxième campagne de mesures, sur un périmètre plus restreint, entre l'été et l'automne 2025 cette fois. L'objectif consiste à mieux cerner les caractéristiques géologiques autour des failles.

La deuxième campagne s’appuiera sur la même technologie que la première. Des signaux acoustiques seront envoyés dans le sol et réfléchis par les différentes couches géologiques. Ils seront ensuite captés en surface par des appareils appelés géophones.

"Le seul moyen de savoir s'il y a de l'eau qui circule naturellement et qui est utilisable à des fins énergétiques, c'est de faire un forage. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est finalement d'améliorer notre connaissance pour réduire les risque lors du forage."

Chauffer 3000 ménages

Afin de limiter les interférences et d’améliorer la fiabilité des données, les mesures seront principalement réalisées de nuit. Le périmètre précis de la campagne, estimé entre 40 et 80 kilomètres carrés, sera déterminé plus précisément dans les semaines à venir.

L'objectif de Gruyère Energie est de puiser de l'eau chaude à plus de 3300 mètres de profondeur pour alimenter le chauffage à distance. Environ 3000 ménages seraient concernés.

"Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas exploiter une telle ressource à disposition sous nos pieds. En particulier quand elle est sans odeur, sans CO2. La vraie question, c'est de savoir s'il y aura de l'eau ou non", détaille Claude Thürler, directeur général de Gruyère énergie.

La future campagne de prospection coûtera entre deux et trois millions de francs, subventionnés à hauteur de 60% par la Confédération. Un forage de prospection est prévu à l’horizon 2027.

asch avec ats et vdd