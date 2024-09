La gare de Fribourg fait peau neuve avec des quais plus longs

Les CFF ont inauguré jeudi la gare modernisée de Fribourg. La clientèle bénéficie désormais de quais plus longs et plus larges, rehaussés et dotés de nouveaux accès grâce à un nouveau passage inférieur. Le montant total des travaux atteint 120 millions de francs.

La gare de Fribourg offre un nouveau visage, plus confortable pour la clientèle, ont constaté les convives. Les quais ont été relevés afin de permettre l’accès de plain-pied aux trains pour les personnes à mobilité réduite, avec des poussettes ou des bagages. Ils ont également été élargis, ce qui augmente leur capacité.

De nouvelles marquises ont été construites sur les quais 2 et 3. Ce dernier a aussi été prolongé pour atteindre 400 mètres. Pièce maîtresse de la transformation, à l’ouest de la gare, un deuxième passage sous-voies de 100 mètres de long et 10 mètres de large a vu le jour entre l’esplanade de l’Ancienne-Gare et la future interface Richemond.

Fine coordination

Une coordination "fine" a été instaurée entre les deux chantiers, ferroviaire et urbain, selon les CFF. Ouvert en partie dès décembre, le nouveau passage inférieur est désormais entièrement fonctionnel. Il facilite l’accès aux quais et simplifie les correspondances, tout en améliorant l’interaction entre gare et ville.

Au-delà, notent encore les CFF, les accès entre le passage sous-voies existant, côté Berne, et les voies 4 et 5 vont, eux aussi, être adaptés pour faciliter les flux de voyageurs. La rampe entre le passage sous-voies actuel, côté Berne, et les voies 4 et 5 sera fermée dès lundi prochain, pour une durée de neuf mois.

En conséquence, la clientèle devra emprunter le nouveau passage inférieur (côté Lausanne) pour accéder au quai des voies 4 et 5. Les CFF demandent aux voyageurs de prévoir d'arriver de manière anticipée à la gare, dans la mesure où cette fermeture occasionnera un changement d’habitude, notamment en raison de l’allongement du temps de déplacement.

Deuxième phase à venir

Des travaux de rafraîchissement sont en outre prévus dans le passage sous-voies côté Berne. Sol, plafond et vitrines seront rénovés par étapes dès l’automne 2025 et jusqu’en 2029. Le budget, financé par CFF Immobilier, est estimé à 17 millions. La toiture, la façade et les logements du bâtiment voyageurs seront également renouvelés.

L'inauguration s'est déroulée en présence du conseiller d'Etat Jean-François Steiert et du conseiller communal Elias Moussa. Du côté des CFF, le directeur général Vincent Ducrot, Fribourgeois lui aussi, avait fait le déplacement, en compagnie de la directrice de l'Office fédéral des transports (OFT) Christa Hostettler.

ats/jfe