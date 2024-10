L'Hôpital fribourgeois cherche 15 millions et envisage de supprimer des postes

L'Hôpital fribourgeois (HFR) doit économiser 15 millions de francs afin d'établir un budget 2025 proche de l'équilibre. Pour réduire son déficit, il envisage des mesures portant sur les charges salariales. Des suppressions de postes sont à attendre.

"Le contexte financier reste marqué par les effets de l’inflation", a relevé jeudi l'HFR qui affronte un exercice budgétaire "exigeant", après une perte de 36,4 millions en 2023. En effet, les efforts engagés ces derniers mois pour atteindre l’objectif de l’équilibre fixé dans le plan à quatre ans 2024-2027 seront insuffisants.

Le conseil d’administration a donc mandaté la direction pour qu’elle établisse un plan de réduction des charges pérennes de 15 millions de francs pour 2025 et 60 millions à l’horizon 2027-2028, via les charges et les revenus. Les mesures touchent une masse salariale "plus que jamais au coeur des préoccupations".

Une "task force" a été instaurée au printemps pour contenir les coûts de personnel, plus de 70% des charges, dans les limites budgétaires. Des mesures ont été prises pour adapter les effectifs au plus près du volume d’activité, notamment en anticipant des fermetures de lits durant la période estivale moins chargée.

Résultats "très encourageants" mains insuffisants

L’engagement des cadres et la flexibilité du personnel ont été exemplaires, constate l'HFR, dont le directeur général Marc Devaud est sur le départ. L'institution parle de résultats intermédiaires "très encourageants". Insuffisants encore, les efforts vont se poursuivre pour atteindre l'équilibre dans un "délai raisonnable".

Ces réductions concernent d’une part la masse salariale, précise le communiqué. Il s'agit de poursuivre la gestion "optimisée" des unités de lits et la redéfinition de la composition des équipes médico-soignantes, en fonction des besoins des départements et services cliniques.

Les demandes de réductions concernent également les charges de matériel et les autres charges d’exploitation. L’objectif financier de ce plan et les modalités de son établissement ont été présentés pas plus tard que mercredi aux cadres médicaux et soignants ainsi qu’aux représentants du personnel.

Sites de Tavel et Meyriez-Morat

Pour le plan à quatre ans, une première mesure touchant les sites de l'HFR Tavel et de l'HFR Meyriez-Morat est déjà arrêtée. Le premier concentrera durant l'été 2025 les activités de médecine interne, alors que le second recevra les prestations de réadaptation. La fusion doit renforcer la médecine interne germanophone.

Aucune suppression de poste n’est prévue. Le personnel soignant actuel se verra proposer un poste à l’HFR Tavel. Le regroupement permettra d’améliorer la gestion du flux de patients et devrait réduire le déficit de l’hôpital de près de 800'000 francs par an. Toutes les mesures s'inscrivent dans un processus engagé depuis 2021.

ats/asch