L’ancienne caserne militaire de la Poya suscite des convoitises

A quoi ressemblera l'ancienne caserne militaire de la Poya de Fribourg? L'armée a quitté les lieux en début d'année. Le canton réfléchit maintenant à la future affectation du site. Entre quartier durable avec logements ou zones 100% économique, les avis divergent.

L'ancienne caserne militaire de la Poya est idéalement située aux portes du centre-ville de Fribourg, à deux pas de l’autoroute, d'une halte ferroviaire et de plusieurs arrêts de bus. Le terrain d'une superficie de près de sept terrains de football fait saliver la droite qui a mis un coup de pression sur le canton. Récemment, le PLR de la ville de Fribourg demandait au canton que le site, actuellement en zone militaire, devienne une zone d'activité économique.

Cet argumentaire a été repris par des députés de droite qui viennent de déposer un instrument au Grand conseil fribourgeois. Pour les partis bourgeois, le vaste terrain de la Poya est une opportunité en or à saisir pour y accueillir des entreprises, à l'image de Rolex à Bulle. Ce qui permettra, à leurs yeux, par la même occasion, de renflouer les caisses de l'Etat qui en ont bien besoin en ce moment.

Un quartier mixte

Mais pour le canton, l'option de la zone 100% économique n'est pas sur la table. Propriétaire des lieux, il prévoit, à ce stade, d'entente avec la ville de Fribourg, un quartier mixte mélangeant de la culture, du logement, mais aussi des entreprises.

Il s'agira plutôt d'emplois dans le domaine du service, qui sont conciliables avec des logements et des bistros Jean-François Steiert, conseiller d’Etat fribourgeois, en charge de l'Aménagement

L'économie ne sera donc pas oubliée, promet Jean-François Steiert, conseiller d’Etat fribourgeois, directeur du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement. Il s'agira, comme à Genève, d'emplois plutôt dans le domaine des services, illustre le ministre socialiste dans le 12h30. Pour lui, ces futurs emplois sont peu bruyants et donc conciliables avec des logements et des restaurants.

En mars dernier, l'Etat de Fribourg avait organisé un atelier participatif pour demander à la population de dessiner le futur de la Poya. Les participants avaient notamment évoqué des projets de logements, de divertissement, des lieux dédiés à la culture ou des espaces verts.

Accord encore à trouver

Ville et canton vont devoir se mettre d'accord sur la part de logements et la part d'entreprises. À Fribourg, tout le monde a en tête le développement décrié du site Bluefactory, sur l'ancienne brasserie Cardinal, au centre-ville.

Entre activités économiques, culture et logement, il a donné lieu à quelques fritures sur la ligne entre ville et canton de Fribourg. Un scénario que les deux acteurs veulent éviter de répéter sur l'ancienne caserne militaire de la Poya.

Mehdi Piccand/ostolu