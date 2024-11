Ignazio Cassis annule sa venue à l'Université de Fribourg à cause d'une manifestation pro-palestinienne

Le chef du DFAE Ignazio Cassis a annulé mardi sa venue à l'Université de Fribourg pour un podium avec son homologue slovaque Juraj Blanar. La décision a été prise en raison d'un appel à manifester d'une organisation estudiantine pour la Palestine.

Ignazio Cassis et Juraj Blanar devaient participer à une discussion intitulée "Perspective croisée entre la Suisse et la Slovaquie: un monde polarisé, enjeux et défis pour l’Etat de droit", organisée à l'initiative de l'association des étudiants de droit.

L'annulation émane des autorités fédérales, a indiqué Marius Widmer, responsable de la communication pour l'Université de Fribourg. Sollicité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a invoqué la "sécurité des intervenants" suite à l'appel à manifester lancé par plusieurs collectifs. "Les conditions n’étaient pas remplies pour le bon déroulement de l’événement", a-t-il indiqué dans une prise de position écrite.

"Positionnements problématiques"

La Coordination Etudiante pour la Palestine (CEP) de l'Université de Fribourg avait en effet appelé à manifester devant l'Aula Magna pendant la conférence-débat. Elle jugeait l'entretien "déplacé au regard des positionnements problématiques des deux interlocuteurs envers l'Etat de droit".

Dans son communiqué, la CEP accuse Ignazio Cassis pour ses prises de position en faveur d'Israël et sa décision de stopper le financement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Quant à Jaraj Blanar, elle lui reproche d'être membre d'un gouvernement accusé de dérives autoritaires.

>> Le suivi de la situation au Proche-Orient : Au moins trois enfants sont tués en moyenne chaque jour au Liban, alerte l'Unicef

L'Université de Fribourg regrette que cette conférence qui incluait une partie questions-réponses avec le public n'ait pas pu se tenir en raison de la manifestation annoncée, a indiqué Marius Widmer. L'institution soutient le débat et la confrontation des idées, ajoute-t-il. C'est d'autant plus triste que l'association des étudiants de droit préparait cet événement de longue date.

ats/juma