Fribourg veut indemniser les agriculteurs pour les dégâts dus aux corbeaux

Le Conseil d'Etat fribourgeois veut intervenir en faveur des agriculteurs qui subissent les dégâts des corbeaux et des corneilles. Le gouvernement propose de les indemniser à hauteur de 350 francs par hectare.

Les corbeaux freux et les corneilles sont de plus en plus nombreux à picorer dans les champs de maïs et de tournesol du canton de Fribourg. C’est particulièrement vrai dans la Broye, où deux champs sur cinq ont été endommagés entre 2021 et 2023, selon un rapport réalisé récemment par l'Institut agricole de Grangeneuve et le Service des forêts et de la faune.

Aucun agriculteur n’est à l’abri puisque le répulsif le plus efficace, le Mesurol, est interdit depuis 2020 en Suisse. Les agriculteurs se retrouvent donc souvent démunis, avec des dégâts parfois onéreux. Selon plusieurs agriculteurs contactés, ressemer un champ coûterait en effet entre 300 et 500 francs.

350 francs par hectare

Il existe dans le canton de Fribourg une indemnisation pour les dégâts causés par les sangliers. Face au manque de moyens de lutte, deux députés ont déposé une motion demandant d'étendre cette mesure aux corbeaux.

Pour le Conseil d’Etat, une indemnisation des dégâts causés par les corbeaux et les corneilles est effectivement nécessaire dans l’attente d’une évolution des moyens de prévention. Il propose donc de se calquer sur le canton de Vaud qui indemnise, depuis 2022, de tels dégâts à hauteur de 350 francs par hectare.

Ces compensations devraient coûter environ 140'000 francs par année au canton de Fribourg. Le Grand conseil devra encore se positionner sur le sujet.

Mehdi Piccand/edel