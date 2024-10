Fribourg entend renforcer son offre ferroviaire pour 2050 et au-delà

Fribourg esquisse son offre ferroviaire pour 2050 et au-delà. Celle-ci intègre un meilleur raccordement au réseau national, des fréquences renforcées ainsi que des liaisons optimisées visant à rendre l'offre plus attrayante pour les pendulaires et le trafic de loisirs.

La "Vision ferroviaire 2050+" a été présentée mardi par le conseiller d'Etat Jean-François Steiert. Elle se base sur les objectifs de politique climatique de la Confédération et du canton, en tablant sur un renforcement de l’offre, en particulier pour les régions à fort développement et faible part de mobilité durable. Le train a été décrit par le ministre de la mobilité comme la colonne vertébrale des transports publics. Le rapport esquisse des améliorations dans trois domaines: intégration nationale du canton dans le réseau du trafic grandes lignes, extension du RER fribourgeois et développement des lignes ferroviaires régionales. 400'000 habitants attendus Parmi les objectifs clés figurent une hausse de la fréquence, une réduction des temps de parcours et une meilleure connexion avec les centres économiques tels que Berne et l'Arc lémanique. Le rapport met encore en lumière les évolutions socio-économiques "dynamiques" qui jouent un rôle central dans la planification ferroviaire. Depuis des années, le canton de Fribourg enregistre l'une des évolutions démographiques les plus vives de Suisse. Avec 341'490 habitants à fin 2023 et une population attendue de quelque 400'000 habitants en 2050, la part des personnes âgées augmentera notamment, ce qui nécessite une adaptation des offres de mobilité. Par ailleurs, des centres régionaux comme Bulle, le sud du canton et la région de la Broye contribuent de manière déterminante au développement économique. Un constat qui y renforce le besoin de meilleures liaisons de transport. Au-delà, le marché du travail a également une grande influence sur la planification de la mobilité. Trafic pendulaire Plus d'un quart des personnes actives pratiquent en effet la navette vers d'autres cantons. Parallèlement, le trafic pendulaire à destination du canton de Fribourg devrait "fortement" augmenter, ce qui accentue la nécessité de transports publics plus efficaces, a précisé la Direction de la mobilité (DIME) dans sa présentation. Le renforcement de l’offre ferroviaire devrait permettre de réduire notablement la motorisation dans le canton qui se situe pour l'heure "nettement" au-dessus de la moyenne suisse, avec 596 voitures pour 1000 habitants. Pour répondre aux exigences climatiques, l'extension du réseau ferroviaire doit donc aussi contribuer au report modal. La décision de mise en œuvre revient à la Confédération et son Parlement, en étroite collaboration avec les cantons voisins et les entreprises de transports. Elle s'opérera en plusieurs phases, les premières mesures d'infrastructure devant être intégrées dans les plans nationaux de développement d’infrastructures dès 2026. ats/juma