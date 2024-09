Fribourg concrétise son projet d'équipement numérique à l'école

Le projet d'Equipement numérique pour l'école obligatoire (ENEO) à Fribourg arrive dans sa phase de concrétisation. Il traite du financement et de la gestion du matériel à charge de l'Etat. Les dépenses sont estimées à 60 millions de francs sur cinq ans.

"L'école joue un rôle essentiel dans l'usage du numérique et des écrans", a indiqué mercredi la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge de la formation. Le projet a gagné "en clarté et en précision", suite à la demande de complément en informations formulée en décembre par les députés.

Les tâches et leur financement, aujourd'hui sous la responsabilité des communes, seront transférés à l'Etat. Sur les 59,97 millions du coût total, 27,1 millions serviront à acquérir des équipements numériques pour 44'071 élèves, à l'horizon 2030. Le budget comprend 5061 enseignants et 330 membres du personnel administratif cantonal.

Plans d'études

ENEO vise avant tout à fournir aux élèves et aux enseignants les outils numériques suffisants et fonctionnels leur permettant d’atteindre les objectifs d’apprentissage des plans d’études. L'objectif concerne notamment l’éducation numérique, sachant que la minorité alémanique est plus avancée pour l'heure.

Les dotations en équipements numériques seront adaptées aux exigences des plans d’études et progressives en fonction de l’âge des élèves de la 1H à la 11H. Selon la volonté du Grand Conseil, chaque élève du cycle d’orientation recevra un équipement personnel, tandis que les classes des degrés 1H-2H ne seront pas fournies.

Dernier mot au peuple

Des actions concrètes chercheront à diminuer les impacts, comme des labels garantissant des standards de sécurité, de qualité et de durabilité. En matière de santé, l’école joue un rôle essentiel en amenant les élèves à privilégier un usage conscient et responsable des médias numériques et des écrans.

L’harmonisation du parc informatique des écoles obligatoires par degré scolaire favorisera l’égalité des chances. Après le retour devant les députés, le peuple fribourgeois se prononcera sur ENEO l'an prochain. Le coût du projet dépasse le seuil requis pour déclencher un référendum financier obligatoire.

ats/jfe