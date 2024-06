Deux premières années satisfaisantes pour le plan phytosanitaire fribourgeois

L'Etat de Fribourg a dressé lundi un bilan intermédiaire positif du plan phytosanitaire deux ans après son lancement. Les mesures agricoles et non agricoles mises en place au niveau cantonal ont contribué à réduire l’usage des produits phytosanitaires.

Pour les autorités fribourgeoises, les efforts consentis par tous les acteurs sont payants. Les résultats obtenus montrent que les agriculteurs ont déjà adopté les mesures de lutte proposées et utilisé les fonds mis à leur disposition.

Les incitations financières ont permis le changement de pratiques de protection des cultures, le renouvellement d’équipements ainsi que l’aménagement des parcelles. Les contrôles sur le terrain ont été intensifiés. Ce sont 94% des échantillons de cultures qui sont conformes aux conditions d’utilisation de ces produits.

Le centre de compétences de Grangeneuve (FR) a renforcé ses activités en matière de conseil pour réduire les risques liés aux produits phytosanitaires. Des outils de communication seront développés pour compléter cette mesure.

Jardiniers amateurs

Les jardiniers amateurs et les employés communaux ont aussi été sensibilisés à l’utilisation et à l’élimination de ces produits nocifs pour l'environnement. Des campagnes d’information et de sensibilisation pour une gestion des jardins sans produit chimique ont été organisées, notamment sur les réseaux sociaux

Les efforts en termes de communication et de formation continue doivent se poursuivre auprès des professionnels, des particuliers et des institutions, a relevé le canton. Le Service de l'environnement prévoit de lancer de nouveaux cours pour les jardiniers amateurs et de continuer à diffuser des conseils via les réseaux sociaux.

Après deux ans de mise en œuvre du "Plan phyto" cantonal, le bilan financier montre l'impact des décisions fédérales en vigueur depuis janvier 2023, rendant obligatoires de nombreuses mesures incitatives cantonales. Les fonds pour ces mesures ont plus que triplé, passant de 608'218 francs en 2022 à plus de 1,94 million de francs en 2023.

ats/ebz