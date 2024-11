Des abris de protection civile transformés en lieux de création et d'entraînement

Dans le canton de Fribourg, d’anciens abris de la protection civile sont réaménagés pour accueillir des activités culturelles et sportives. À Bulle, ils servent notamment aux groupes de musique.

Dans les profondeurs d’un ancien abris bétonnée de la protection civile, le groupe de rock alternatif Shunyata répète deux fois par semaine. "Ce n'est pas trop possible de jouer de la batterie dans un appartement, à cause des voisins. Et du coup, sans ça, je n'aurais pas eu la possibilité d'en jouer autant", témoigne dans le 12h45 Klea Beluli, l'une des membres du groupe.

Pour soutenir la scène musicale actuelle, la Ville de Bulle a investi près de 600’000 francs pour réaménager cet espace. Mais en cas de guerre, tout a été prévu pour protéger la population. "Cet endroit a été désaffecté depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a d'autres abris PC dans toute la ville. Il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là", explique Mélanie Rouiller.

Pour la déléguée culturelle de la ville, ces locaux réaménagés en salle de répétition sont le signe que Bulle souhaite valoriser et mettre en lumière la scène musicale.

La boxe dans un cadre souterrain

Dans le village fribourgeois de Chavannes-les-Forts, ce sont des membres du Boxing Club Glâne qui s'entraînent dans un abri PC réaménagé. Une pratique qui a déjà plus de vingt ans.

Pour l’entraîneur principal, Michael Italiano, ces installations sont idéales malgré quelques défis : "On a l'espace nécessaire: un ring, une grande salle où on peut aussi travailler avec tout le monde, on a des sacs, une salle avec les machines. [...] L'hiver, il fait quand même un peu frais. C'est le désavantage, mais au moins nos boxeurs n'ont pas le choix de bouger", constate-t-il.

Qu’il s’agisse de musiciens ou de boxeurs, ces initiatives sont la preuve que ces anciennes fortifications souterraines peuvent être réutilisées pour dynamiser la vie culturelle et sportive locale.

