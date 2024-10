Analyse aux PFAS avant l'assainissement de l'ancienne décharge de la Pila

Le canton de Fribourg va mener une campagne d’analyses de PFAS (substances per et polyfluoroalkylées) sur l’ancienne décharge de la Pila. Ces informations permettront de mieux préparer l'assainissement du site.

En 2023, le Service de l’environnement a réalisé une première campagne d’analyses des PFAS dans les eaux souterraines en lien avec des sites pollués. "Les résultats montrent que des PFAS sont présents dans les eaux souterraines dans le périmètre de l’ancienne décharge de la Pila", ont indiqué mercredi les différents partenaires dans un communiqué. Les concentrations mesurées sont toutefois inférieures aux valeurs d’assainissement.

L'avant-projet d'assainissement de l'ancienne décharge remis aux autorités en 2023 sur la base de la variante retenue ne tient pas compte de ce nouvel élément. Des investigations additionnelles seront donc menées prochainement pour mieux caractériser les déchets dans la zone haute de la décharge.

Facture revue à la hausse

"Le challenge va être de voir dans quelle teneur ces PFAS sont aussi présents sur notre site et de quelle manière ils vont impacter ensuite la suite du projet principalement le traitement et l'élimination des déchets", résume Claudio Stalder, chef de projet de l'assainissement la Pila dans le 12h45 de la RTS.

Les résultats des analyses définiront l’ampleur de l’assainissement. Un premier montant de 150 millions de francs a déjà été articulé, mais la facture pourrait s’annoncer plus salée. La Confédération prendra en charge 40% de la facture.

Forages et analyses

Les investigations en elles-mêmes coûteront près de 400'000 francs. Le programme prévoit notamment des forages et des analyses des matériaux extraits qui intégreront les PFAS et, par la même occasion, d’autres substances déterminantes telles que l’amiante, les résidus phytosanitaires et de médicaments, la radioactivité et les munitions.

En 2012, une organisation de projet a été mise sur pied pour l'assainissement de la décharge de la Pila. La maîtrise de l'ouvrage a été confiée à un consortium composé du Service des forêts et de la nature de l'Etat de Fribourg, ainsi que de la Ville de Fribourg. Le consortium a notamment mené les investigations, réalisé les mesures préliminaires à l’assainissement et développé la variante optimale d’assainissement.

A la suite de discussions entre l’Etat et la Ville de Fribourg, il a été décidé de confier la suite du projet d’assainissement au Service des ponts et chaussées (SPC) de l'Etat de Fribourg, qui a l’expérience des grands chantiers. Le SPC a repris la maîtrise de l’ouvrage le 1er janvier 2024.

