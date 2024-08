A Givisiez, un foyer accueille les requérants d'asile âgés, toujours plus nombreux

Avec la guerre en Ukraine, le nombre de personnes âgées issues de l'asile en Suisse a drastiquement augmenté. Afin de pouvoir les prendre en charge dans de bonnes conditions lorsqu'elles perdent leur autonomie, une maison d'accueil a ouvert cet été dans le canton de Fribourg.

Depuis mi-juillet, "My Hotel", à Givisiez (FR), accueille des personnes vulnérables du domaine de l'asile. Cet ancien hôtel, devenu le Foyer des coquelicots, héberge désormais près de vingt requérants âgés ou atteints dans leur santé.

"Notre rôle va être d’accompagner nos bénéficiaires durant les gestes de la vie quotidienne, que ce soit la mise en route de la journée, les soins de base, mais aussi au niveau du suivi médical", explique Jessica Rey, l'infirmière responsable de l'unité de soin, dans le 19h30 de la RTS.

Risque d'isolement

Le Foyer des coquelicots n'étant pas vraiment un EMS, la structure n’a pas de plateau médical complet, mais il répond à un besoin: le manque d’hébergement pour les personnes âgées issues de l’asile, toujours plus nombreuses.

En Suisse, on compte en effet actuellement 8096 personnes issues de l'asile de plus de 65 ans. Plus de 80% d'entre elles viennent d'Ukraine. Et pour celles qui ne sont plus autonomes, les EMS ne sont pas toujours adaptés.

"Le risque est que ces personnes s’isolent d’un point de vue social, parce qu'elles ont l’impossibilité de communiquer avec d’autres gens", indique Damien Balmat, responsable gastronomie et santé au sein de l'organisation OSR. "L’avantage que nous avons ici, c’est d’avoir des personnes de même nationalité qui peuvent communiquer entre elles."

Bonne communication

Nicolaï, 99 ans, est le doyen du Foyer des coquelicots. [RTS]

Les soignantes et soignants du foyer doivent également apprivoiser les différents parcours de vie des résidents. Et malgré les barrières de la langue, la communication se passe plutôt bien, estime l'aide-soignante Sermoneta Mustafa. "J’ai appris un peu d’ukrainien depuis tout ce temps et sinon, on utilise Google Traduction", confie-t-elle.

Les résidents semblent également satisfaits. Le doyen de l'établissement, Nicolaï, ne tarit pas d'éloges au sujet du foyer, vantant la qualité de la nourriture et des soins médicaux. "Tout est magnifique ici", dit-il. "La Suisse nous donne tout ce qu'il faut." L'Ukrainien de 99 ans espère bien y fêter son centenaire, en décembre.

