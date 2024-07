A Fribourg, un enfant sur trois n'a pas de place dans une structure d'accueil

Les efforts de création de places doivent être poursuivis sur l’entier du canton de Fribourg en matière d'accueil extrascolaire. Globalement, 71,1% des besoins de conciliation sont couverts pour le préscolaire et 56,9% pour l’extrascolaire.

Les résultats ressortent du rapport publié mercredi et mandaté par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) concernant les enfants de 0 à 11 ans. L’offre est actuellement de 3759 places d’accueil préscolaire, soit 2576 places en crèches, 961 places en accueil familial de jour et 222 places préscolaires chez des parents de jour indépendants.

Ces places sont réparties au sein de 45 communes, sur un total de 126 communes, précise le communiqué. Dans l'accueil extrascolaire, 6186 places, dans 83 communes, sont disponibles, soit 5106 places en structure collective, 877 places en accueil familial de jour et 203 places chez des parents de jour indépendants.

Pour répondre entièrement aux besoins institutionnels de conciliation de la vie familiale et professionnelle de la population fribourgeoise, les communes devraient disposer de 5285 places d’accueil préscolaires et de 10'871 places d’accueil extrascolaire, ont détaillé les services du conseiller d'Etat Philippe Demierre.

Il manque ainsi 1526 places d’accueil préscolaire et 4685 places d’accueil extrascolaire, selon les résultats de l’étude Microgis. Il apparaît que les places offertes dans les structures permettent à ce jour de couvrir 71,1% des besoins déterminés pour le motif de la conciliation pour le préscolaire et 56,9% pour l’extrascolaire.

Besoin additionnel

D’ici à 2030, la planification de l’offre des communes devra encore prendre en compte un besoin supplémentaire de 387 places préscolaires et de 996 places d’accueil extrascolaire pour couvrir la croissance du besoin, liée à l'augmentation démographique et à un taux d'activité des parents en augmentation. Le développement de l’offre influe évidemment sur le besoin en personnel qualifié, note la DSAS.

Le rapport Microgis indique ainsi un besoin supplémentaire de 1700 personnes, soit de 3600 personnes à former. La différence entre ces deux effectifs étant due en particulier à une "sortie" ou une réorientation des professionnels (vers d’autres professions ou en raison de l’arrêt de l’activité).

Fribourg forme actuellement 90 apprentis assistants socio-éducatifs (ASE) par année, avec un potentiel d’augmentation allant jusqu’à 120 apprentis ces prochaines années. Du coup, de 630 à 840 apprentis ASE pourront notamment être formés d’ici à 2030, selon le communiqué.

Disparité selon les régions

Par ailleurs, le canton compte pour l'heure 129 structures d’accueil à temps d’ouverture restreint (TOR), réparties sur 72 communes. Elles ont pour but la socialisation, sans pour autant répondre au besoin de la conciliation vie familiale, vie professionnelle.

Ces structures offrent approximativement 1290 places. Selon les résultats de l’étude, il apparait que l’offre globale permet de couvrir le besoin actuel en socialisation, avec toutefois une grande disparité de l’offre entre les régions.

jfe avec ats