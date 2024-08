A Fribourg, le corps enseignant demande davantage de moyens pour l'école obligatoire

Près de 3000 personnes ont signé une résolution lancée par les syndicats des enseignantes et enseignants fribourgeois. Le texte demande davantage de moyens pour l'école obligatoire, notamment pour mettre en oeuvre l'école inclusive.

La récolte de signatures a été lancée il y a deux mois par le Syndicat des services publics (SSP)-Groupe enseignement Fribourg et la faîtière représentant les enseignantes et enseignants du canton, Formation Fribourg. La résolution a recueilli 2917 paraphes, annoncent vendredi ses auteurs et autrices.

La plupart des signataires sont actifs à l'école obligatoire.

Le texte demande notamment une réduction des effectifs de classe et un renforcement du co-enseignement pour l'école inclusive. Les signataires exigent aussi une réforme du système des mesures d'aide afin de "sortir du tout individuel pour aller vers un système privilégiant des mesures attribuées à l'ensemble de la classe".

Du "temps et des ressources"

"Nous avons besoin de temps et de ressources", résume dans le 12h30 de la RTS Raphaëlle Giossi, coprésidente de Formation Fribourg.

Parmi les demandes des enseignantes et enseignants figurent également une diminution de la charge administrative et la création d'un groupe de travail sur l'éducation numérique.

La résolution sera prochainement déposée devant le Conseil d'Etat.

iar avec ats