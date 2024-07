A Fribourg, la fermeture des hôtels inquiète le milieu touristique

Depuis fin 2020, les établissements hôteliers disparaissent les uns après les autres en ville de Fribourg et dans son agglomération. Une tendance qui se poursuit avec la fermeture annoncée jeudi d’un hôtel à Givisiez. Situé à deux pas de la ville, l’établissement venait pourtant d’être rénové en 2019.

Un établissement de 40 chambres et 90 lits vient de cesser ses activités dans la commune de Givisiez. Le bâtiment sera désormais utilisé pour héberger des migrants, ont annoncé jeudi les autorités cantonales.

Interrogé vendredi dans La Matinale, Cédric Clément, directeur de Fribourg Tourisme et Région, accuse le coup. "C'est encore un établissement qui ferme. Or, depuis les années 80, on observe cette récurrence de fermeture qui plombe un peu l'état d'esprit général de la santé touristique locale", déplore-t-il.

Situation critique au centre-ville de Fribourg

D'un point de vue mathématique, le nombre total de chambres dans l'agglomération fribourgeoise restera stable à moyen terme. Les acteurs touristiques locaux attendent d'ailleurs avec impatience l’ouverture de deux hôtels pour 2025 dont un à Marly, sur le site du Marly Innovation Center, où près de 170 chambres seront construites.

Il reste toutefois le problème du centre-ville de Fribourg où la situation reste critique, explique Cédric Clément: "La perte est particulièrement marquante dans le centre-ville, où il manque des hôtels de grande capacité avec des salles de séminaires." Une carence qui n'est pas compensée par les projets d'ouverture actuels.

Pour remédier à cette problématique, l'agglomération de Fribourg a lancé une étude pour identifier des sites pouvant accueillir des projets hôteliers dans la capitale cantonale.

Mehdi Piccand/hkr