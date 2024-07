A Fribourg, la décision d'attribuer davantage d'argent de la Loterie romande au sport fait débat

Le Conseil d'Etat fribourgeois a récemment décidé de rediriger une partie des bénéfices de la Loterie Romande vers le sport, au détriment de la culture et du social. Un choix qui inquiète plusieurs acteurs culturels et une partie de la gauche.

Depuis plusieurs années, les milieux sportifs fribourgeois demandaient un rééquilibrage. Pour le Conseil d'Etat, le moment était venu de faire un geste.

Dans les faits, le Conseil d'Etat ne peut pas agir sur les clés de répartition inscrites dans les statuts de la Loterie romande, qui prévoient une part de 15% des bénéfices pour le sport et de 85% pour la culture et le social. Mais l'exécutif a la possibilité d'augmenter la part des bénéfices qu'il peut s'octroyer avant la distribution finale effectuée par la commission cantonale de la Loterie romande.

Plus de 300'000 francs

C'est grâce à ce mécanisme que le Conseil d'Etat va augmenter dès l'année prochaine la part dédiée au sport, qui touchera grosso modo et selon les estimations du canton, plus de 300'000 francs supplémentaires, au détriment du social et de la culture.

S'il existe encore un flou sur les conséquences financières exactes de cette décision, elle donne déjà des sueurs froides à plusieurs acteurs culturels qui ne survivraient pas sans l'argent de la Loterie romande. On peut par exemple citer la salle de concert Fri-Son, déjà mal en point financièrement.

La décision du Conseil d'Etat passe également mal chez certains politiciens à gauche. Elle ne convainc pas non plus pleinement certaines voix à droite, où l'on appelle à revoir le système de répartition des gains afin de donner encore davantage de moyens au sport.

