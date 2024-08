A Fribourg, davantage d'élèves vont fouler les bancs d'école lors de la rentrée

Les mutations touchant les enseignants ont été un peu plus élevées: 517 postes mis au concours, contre 482 l'an dernier, pour la scolarité obligatoire. Tous ont été pourvus. "Le recrutement est toujours plus difficile dans la partie germanophone", a répété Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire francophone. Avec le secondaire II (collèges, écoles de commerce à plein temps et école de culture générale), l'effectif total du corps enseignant atteint 3534 EPT.

L'évolution représente une hausse de 49,15 postes en équivalent plein temps (EPT), dont 8,25 dévolus à l'accueil des élèves à besoins particuliers dans les écoles ordinaires depuis la dernière rentrée scolaire (77 en 2023). S'ajoutent à cela 25 EPT pour renforcer la prise en charge des élèves scolarisés au sein des institutions spécialisées.