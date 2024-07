A Fribourg, bibliothèque cantonale et musées disposeront d'un centre de stockage commun

Le canton de Fribourg disposera après 2028 d'un centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) pour son patrimoine culturel à Givisiez. Le Conseil d'Etat vient de transmettre au Grand Conseil le décret et le message incluant un crédit de 56 millions de francs.

Le nouveau bâtiment du SIC couvrira non seulement les besoins de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) pour les quarante prochaines années, mais aussi les besoins pour vingt-cinq ans de sept autres institutions étatiques ou proches de l'Etat, s'est réjoui jeudi le gouvernement, via Sylvie Bonvin-Sansonnens et Jean-François Steiert.

Le Service des bâtiments a terminé les études et appels d'offres, a dit le ministre des infrastructures. Aujourd'hui, une partie du patrimoine culturel matériel est "dispersé et, parfois, mal stocké". Ce qui met en danger des objets précieux et rend l'entretien des collections coûteux. "La situation est inacceptable à long terme."

C'est pourquoi le nouveau bâtiment permet de rassembler les collections en un seul endroit, de les stocker et de les protéger de manière optimale. Au total, il s'agit d'environ 6 millions d'objets d'une valeur de plus de 420 millions de francs, a indiqué le Conseil d'Etat devant la presse à Fribourg.

Economiser un million par an

Le nouveau centre rendra la conservation du patrimoine culturel fribourgeois plus simple, plus sûre et plus économique. Le stockage centralisé permettra à l'Etat d'économiser plus d'un million de francs de frais de location par an. En plus, deux halles de la zone industrielle de la Maillarde, à Romont, seront libérées et relouées. Le nouveau bâtiment est exemplaire, aux normes Minergie-P-ECO.

L'investissement projeté à Givisiez finalement, au lieu de Domdidier, concerne les Archives de l'Etat, le Musée d'art et d'histoire, le Musée d'histoire naturelle, le Service archéologique, y compris le Musée romain de Vallon, le Service des biens culturels ainsi que le château de Gruyères et le Vitromusée/Vitrocentre Romont.

Quatre institutions non étatiques souhaitent également stocker leurs collections d'importance cantonale au SIC en échange du paiement d'un loyer à l'Etat de Fribourg: les Archives de la Ville de Fribourg, le Musée de Charmey, le Musée gruérien, à Bulle, et le Musée suisse de la marionnette, à Fribourg.

Plus de 60 millions de francs

Après avoir reçu le nombre d'offres requis par la nouvelle Ordonnance sur les projets immobiliers importants de l'Etat (OPIC), le coût de la construction est estimé à 62,8 millions, dont 56,7 millions pour la conception et la réalisation. S'y ajoute une réserve de 6,1 millions pour risques de chantier, divers et imprévus.

Des subventions fédérales de 8,8 millions de francs sont attendues. Après déduction de ces dernières, ainsi que des dépenses déjà effectuées pour les études préliminaires et des coûts à facturer séparément pour la préparation des objets et leur déménagement, le crédit demandé au Grand Conseil s'élève donc à 56 millions.

Votation populaire

Le peuple fribourgeois aura le dernier mot cependant, avec une votation qui pourrait intervenir le 9 février, au plus tôt, une fois l'aval du législatif obtenu, en septembre normalement. En effet, le montant est soumis au référendum financier obligatoire, parce qu'il excède 1% des dépenses de l'Etat, soit 44,68 millions de francs.

Le chantier pourrait commencer au printemps 2025. Après un peu plus de trois ans de travaux, les collections déménageraient alors en 2028. "Le projet n'est pas seulement interinstitutionnel, mais aussi intergénérationnel", a conclu Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge des affaires culturelles.

