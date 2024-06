A Charmey, l’office du tourisme ferme ses portes face aux habitudes numériques

A partir de juillet, l'office du tourisme de Charmey, dans le canton de Fribourg, fermera ses portes, les touristes utilisant désormais davantage les réseaux sociaux pour préparer leurs activités de loisirs. Une phase de test sans office physique est mise en place.

L'initiative est vue comme un laboratoire pour tester de nouvelles méthodes d'information touristique. Elle a été soutenue par les communes de Crésuz et de Châtel-sur-Montsalvens. Et pour cause: en tant que partenaires financiers, ces dernières déboursaient chaque année - avec Val-de-Charmey - 100'000 francs pour cet office du tourisme.

En prenant cette décision, la branche touristique à Charmey sort de sa zone de confort. Les prestataires de services doivent aussi se remettre en question. "Est-ce qu'on va perdre en visibilité? Est-ce qu'on va perdre en qualité d'accueil? Je ne pense pas, étant donné que notre personnel à la réception fait déjà de l'accueil touristique", estime Stéphane Schlaeppy, administrateur de l’Hôtel Cailler et des Bains de Charmey.

Et d'ajouter: "Peut-être faudra-t-il leur donner une formation supplémentaire, mais je pense qu'on va pouvoir assumer ça".

D'autres fermetures de ce type?

Ce test est suivi de très près par la faîtière touristique de la région. "Nous sommes contents de pouvoir tirer le bilan de cette expérience. Nous sommes ouverts à adapter notre offre de service demain, mais c'est encore trop tôt pour dire s'il y aura d'autres fermetures de ce type", explique Marta Flack, directrice de "La Gruyère tourisme", au micro de la RTS.

Cette phase test devrait durer en tout cas jusqu’à la fin de l’année et pourrait influencer d'autres régions du canton.

