A Broc, les touristes de la Maison Cailler surchargent le trafic routier

La Maison Cailler, à Broc dans le canton de Fribourg, est devenue l’attraction la plus visitée de Suisse romande: plus de 440'000 personnes y sont venues en 2023. Une affluence qui n'est pas sans poser certains problèmes.

Pour se rendre à la Maison Cailler, malgré l'ouverture de la ligne de RER Bulle-Broc, c'est souvent la voiture qui est préférée par les touristes.

Sept jours sur sept, dans la région, c’est ainsi le bal incessant de voitures sur les routes, comme en témoignent des riverains dans le 19h30 de la RTS.

Mégaprojet de parc sur le chocolat

La situation ne risque pas de s’améliorer. Un mégaprojet de parc sur le thème du chocolat doit voir le jour d’ici fin 2025. Les investisseurs espèrent attirer deux fois plus de visiteurs et visiteuses qu’aujourd’hui, soit 800'000 par an.



Si la ligne de train régionale (RER) Bulle-Broc dessert la chocolaterie, les touristes sont encore peu nombreux à l’emprunter.



"Je remarque que les visiteurs de chocolat viennent encore en voiture, en grande partie", regrette un passant, tandis qu'une dame témoigne que pour le moment, le train Bulle-Broc est plutôt vide.

Incitations à prendre le train

Pour tenter d’inverser tendance, des billets de train spéciaux, accompagnés d'une réduction sur l'entrée du site, sont proposés aux visiteurs. Et pour les voitures, un nouveau parking à l’extérieur du village sera construit.

"On va les diriger vers un parking d'échange. Et depuis là, les visiteurs qui viennent encore en voiture seront dirigés par un télécabine sur le site du parc Cailler", explique le syndic de Broc Claude Cretton.

Le futur parc permettra également de pérenniser la fabrique de chocolat, vieille de 125 ans, menacée de fermeture à plusieurs reprises. C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités.

Sujet TV: Pascal Sciboz et Marion Tinguely

Adaptation Web: Julien Furrer