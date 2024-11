Un accident s'est produit vendredi matin sur l'autoroute A1 à Kirchberg (BE) entre un véhicule militaire et un autocar. Neuf occupants du véhicule de l'armée ont été blessés, dont six légèrement.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital en ambulance, a annoncé la police cantonale bernoise. Les occupants de l'autocar sont eux indemnes. ats/boi