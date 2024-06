Nemo s'offre un bain de foule dans sa ville natale de Bienne

Nemo a reçu un accueil enthousiaste du public lors d'une fête en son honneur lundi soir à Bienne. Le vainqueur du dernier concours de l'Eurovision, qui a grandi dans la cité bilingue, a chanté "The Code" devant une foule conquise.

Une énorme clameur s'est élevée de la place du Bourg, dans la vieille ville de Bienne, lorsque Nemo est apparu sur une scène devant une foule d'un millier de personnes de tous les âges. A plusieurs reprises, le public a scandé le nom de l'artiste.

"J'aime Bienne", a lancé en français la star sous les acclamations. Cette célébration a été mise sur pied par la Ville de Bienne pour honorer sa victoire à l'Eurovision. L'artiste non-binaire a ensuite signé des autographes, a posé pour des selfies et a dialogué avec ses admirateurs.

Hommage officiel

Lors de la partie officielle, le maire de Bienne Erich Fehr a rendu hommage à la star sans oublier de la remercier d'avoir si souvent mentionné la cité bilingue dans ses interviews, lui conférant une notoriété internationale.

Le public a ensuite pu écouter un concert des élèves de l'Ecole de musique de Bienne, l'institution au sein de laquelle Nemo a suivi des cours durant plusieurs années.

"Les dernières semaines ont été complètement folles, tout est allé très vite", a expliqué Nemo lors d'une rencontre avec les médias juste avant de monter sur scène. L'artiste de Bienne a dû faire face d'un jour à l'autre à une nouvelle notoriété.

Engagement pour les non-binaires

L'interprète de "The Code" veut continuer à faire preuve d'audace dans le domaine musical et continuer à écrire. Vêtu d'un jeans et d'un tee-shirt rose, l'artiste entend aussi s'engager pour les personnes non-binaires.

Nemo se réjouit de rencontrer mardi le conseiller fédéral Beat Jans pour aborder la question de l'inscription d'un troisième genre dans les documents officiels. "Il est important d'améliorer la situation des personnes non-binaire en Suisse", a insisté l'artiste.

Engouement médiatique

La réception de Nemo a suscité un énorme intérêt médiatique. Ce sont 53 journalistes représentant 19 médias qui étaient accrédités pour cet événement, dont plusieurs étrangers. Quatorze médias ont en outre annoncé vouloir diffuser un live stream.

Au cours de cet été, Nemo se produira lors de festivals, en Suisse et à l'étranger. Autre événement, l'artiste s'associera une nouvelle fois avec l'Orchestre symphonique Bienne -Soleure pour proposer un concert exceptionnel le 11 août à Bienne. Il s'agit d'associer les mondes de la musique classique et de la pop.

