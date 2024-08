Ligne de train à l'arrêt et maisons proches de l'effondrement à Brienz

Après les intempéries de lundi soir à Brienz (BE), six maisons menacent de s'effondrer et 30 autres sont endommagées. Avec les nouvelles pluies annoncées, la commune s'emploie à mettre en oeuvre des mesures de protection provisoires. La très touristique ligne Brienz Rothorn doit elle cesser ses activités pour cette année.

Le président de la commune Peter Zumbrunn a dit s'attendre à ce que de l'eau en quantité et des rochers descendent à nouveau dans le lit du ruisseau Mühlebach. Le cours d'eau avait inondé lundi la partie historique du village de l'Oberland bernois. Pour le week-end, les prévisions météorologiques ne comptent toutefois pas avec un orage aussi important que celui de lundi soir, a précisé Peter Zumbrunn. De nouvelles évacuations ne devraient pas être nécessaires, a-t-il également dit. En revanche, les personnes qui avaient pu regagner leur logement jeudi ont à nouveau été évacuées vendredi en raison des conditions météorologiques incertaines, a ajouté le président de Brienz. Gros bloc de roche et rues étroites Sur place, les équipes de secours travaillent à un rythme soutenu pour dégager autant que possible le lit du ruisseau avant l'arrivée des nouvelles pluies. L'objectif est de permettre l'écoulement de l'eau en ligne droite jusqu'au lac de Brienz. Depuis mardi, les pelles mécaniques sont à pied d'oeuvre pour construire des digues de protection avec les gravats et protéger les maisons de nouvelles inondations. Le réservoir d'eau potable situé au-dessus de Brienz n'a pas été touché et l'eau est donc propre à la consommation, selon Peter Zumbrunn. Le dépotoir à alluvions situé dans le lit du ruisseau au-dessus du village bénéficie aussi d'une attention particulière: le but est de déblayer autant que possible les 12'000 à 15'000 mètres cubes de débris de roche qui s'y sont accumulés. Les équipes de déblaiement sur le terrain font face à des défis de taille, notamment de nombreux gros blocs trop grands pour être déplacés sans être préalablement cassé à l'explosif. De plus, comme les rues du centre historique de Brienz sont étroites, seul un nombre limité de camions et machines de chantier peuvent y travailler en même temps. >> Revoir le sujet du 19h30 : Des laves torrentielles ont traversé le village bernois de Brienz. 70 habitants ont dû être évacués / 19h30 / 1 min. / mardi à 19:30 Des maisons menacent de s'effondrer Six maisons du village sont marquées d'une croix rouge: elles menacent de s'effondrer et il est donc interdit d'y pénétrer. Trente autres sont endommagées plus ou moins sévèrement. Les intempéries n'ont pas provoqué de pertes humaines: seules deux personnes ont été blessées. Personne ne sait si les maisons situées le long du ruisseau pourront un jour être reconstruites, a indiqué Peter Zumbrunn. Les discussions seront longues et probablement douloureuses, a-t-il dit. Après le violent orage qui a fait des dégâts importants à Brienz, près de 70 personnes avaient été évacuées. Quant au chemin de fer de Brienz Rothorn, il doit suspendre son exploitation pour le reste de la saison. Les dégâts sont trop importants, ont annoncé vendredi les responsables du très touristique train à crémaillère à vapeur. Mis en service en 1892, le chemin de fer historique est exploité de juin à octobre. En 2005, le village de l'Oberland bernois avait été fortement endommagé suite à des intempéries. Depuis, d'importantes mesures de protection ont été réalisées, dont la construction d'un dépotoir à alluvions sur le ruisseau Mühlebach. ats/jfe