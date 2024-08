Les intempéries à Brienz ravivent le souvenir de la catastrophe de 2005

Les travaux de déblayage se poursuivent à Brienz (BE) après la lave torrentielle de lundi soir. Les habitants et les autorités ne ménagent pas leurs efforts, mais cette catastrophe ravive aussi le douloureux souvenir des graves intempéries d'il y a 20 ans.

Les marques laissées par les fortes intempéries de lundi, qui ont avant tout touché l'Oberland bernois et la Suisse centrale, sont encore bien visibles à Brienz. L'Assurance immobilière bernoise s'attend à des dommages de 25 à 30 millions de francs. Elle a déjà reçu environ 200 déclarations de sinistre et en attend un millier, indique-t-elle dans un communiqué.

L'électricité et l'approvisionnement en eau ont été largement rétablis, a annoncé mercredi l'organe de conduite régional. En revanche, le courrier n'a pas pu être distribué en raison de dommages au bâtiment de la Poste. Le retour à la normale est prévu pour jeudi.

70 personnes évacuées

Le maire de Brienz, Peter Zumbrunn. [Keystone - Alessandro della Valle]

Lundi vers 18h30, une lave torrentielle a gravement endommagé des bâtiments et des infrastructures ferroviaires après qu'un orage dévastateur a apporté en une heure environ un tiers de la quantité mensuelle habituelle de pluie dans la région. Quarante-deux millimètres de précipitations ont été enregistrés, selon MétéoSuisse, et le torrent du Mühlebach est sorti de son lit. Des blocs de pierre et du bois ont rempli un collecteur en amont du village.

Dans les zones touchées, le travail est énorme pour les équipes de pompiers. Pour le maire de Brienz, Peter Zumbrunn, il s'agit désormais de leur apporter son soutien et de rassurer les habitants, encore sous le choc.

Septante personnes ont en effet dû être évacuées. Ces habitants ont été contraints de se réfugier dans une salle de gymnastique et devront trouver des solutions de logement provisoires. Ces habitants n'ont toujours été pas autorisés à retourner à leur domicile mercredi en raison des prévisions météorologiques guère favorables.

Mesures de sécurité

Pour le village et son maire, il s'agit de la seconde catastrophe de ce type en un peu moins de 20 ans. En août 2005, Brienz avait déjà été fortement touchée par des intempéries, qui avaient à l'époque coûté la vie à deux personnes. Depuis, des mesures supplémentaires de sécurité et d'alerte ont été prises. Elles ont permis, lundi, d'éviter un bilan plus grave encore. Seules deux personnes ont été blessées, sans gravité, et personne n'est porté disparu.

"Le travail des pompiers a parfaitement fonctionné. L'alerte et l'évacuation se sont bien passées", se réjouit Peter Zumbrunn dans le 12h45 de la RTS. Pour la suite, les autorités doivent "encore préciser ce qu'il faut faire et où exactement", précise le maire.

L'incertitude plane donc encore sur la suite des travaux à entreprendre à Brienz, d'autant plus que la possibilité de nouveaux orages pourrait compliquer encore la situation ces prochains jours.

