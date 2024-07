Les élections à Bienne pourraient marque la fin de l'ère socialiste à la mairie après 50 ans

Au total, 13 listes représentant 336 candidates et candidats ont été déposées pour le Conseil de ville. Y figurent 128 femmes et 204 hommes. Au total, 105 personnes sont francophones et 231 sont germanophones.

Pour le Conseil municipal, les électrices et électeurs auront le choix entre 15 candidates et candidats, répartis sur 3 listes, avec 6 femmes et 9 hommes. Trois personnes sont francophones et 12 germanophones.