Les cantons de Berne et du Jura plébiscitent le Concordat sur le transfert de Moutier

Le canton du Jura a accepté dimanche par 72,9% des votants le Concordat sur les modalités du transfert de Moutier. La participation s'est élevée à 50,3%. Le canton de Berne a lui aussi dit un oui retentissant à l'accord intercantonal, avec 83,2% de oui pour un taux de participation de 42,6%.

Les trois districts jurassiens ont accepté cet accord intercantonal. C'est en Ajoie que ce taux a été le plus timide avec 65,3%. Une partie de la population du district de Porrentruy craint d'être prétéritée avec l'arrivée de Moutier qui deviendrait la 2e ville du canton.

Delémont, Mervelier, Mettembert et Courchapoix ont accepté à plus de 80% et le record revient à Lajoux, dans les Franches-Montagnes, avec 91%. Deux communes ont en revanche refusé le Concordat: Bure, en Ajoie, à 51% et Ederswiler, seule commune germanophone du canton, avec 51,1%.

Très large oui bernois

La population bernoise s'est prononcée simultanément sur le changement d'appartenance cantonale de la cité prévôtoise, avec une large approbation de cet objet.

Les Bernois et Bernoises ont fait un accueil chaleureux au Concordat, par 83,2% des votants. Le oui l'a emporté avec 253'159 suffrages contre 51'104. Le taux de participation s'est élevé à 42,6%.

Oui renforcé à Moutier

Principaux concernés par la votation, les citoyens et citoyennes de Moutier ont approuvé le concordat sur le transfert de la Ville dans le Jura à une majorité de 56,2% (1567 oui contre 1221 non).

La participation est plus faible que lors du dernier vote du 28 mars 2021, lors duquel plus de 3800 citoyens s'étaient exprimés, mais le oui au Jura s'est légèrement renforcé. Il y a trois ans, la part des partisans avait atteint 54,85%.

"Nous sommes très satisfaits, le oui s'est renforcé même si la participation est un peu plus faible", a indiqué le conseiller municipal prévôtois autonomiste (PSA) Pierre Sauvain.

Les partisans du transfert de Moutier étaient réunis dès 14h00 devant l'Hôtel de la Gare, sur la Place Roland-Béguelin. Le climat était détendu, serein, avec la présence des chefs de file de la lutte autonomiste, comme ceux du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ).

Le Jura bernois divisé

Le Jura bernois a également accepté le Concordat par 60,2% des votants, le taux le plus timide de tous les arrondissements du canton de Berne. La participation s'est élevée à 49,1%.

Le oui a obtenu 10'583 voix contre 6994 non. Le vote a débouché sur un Jura bernois divisé: onze communes ont refusé l'accord et 14 l'ont accepté. Le refus le plus net est à Champoz, le village du conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg, avec 70%.

La commune de Cortébert, dirigée par Manfred Bühler, opposant au Concordat, a en revanche accepté le texte par 59,5% des votants. Le score le plus élevé a été enregistré à La Neuveville avec 80,6% de oui.

Il reste qu'une étape à franchir considérée comme une formalité pour clore ce chapitre mouvementé de l'histoire suisse: le vote l'année prochaine de l'Assemblée fédérale. Moutier rejoindra alors le canton du Jura le 1er janvier 2026.

