Les autorités de Lauterbrunnen veulent introduire un billet d'entrée pour les visiteurs d'un jour

La station de Lauterbrunnen (BE) souhaite mettre en place une taxe d'entrée pour les touristes visitant la vallée pour une journée, selon le Bund. Comme de nombreux sites touristiques dans le monde, la commune de l’Oberland bernois est victime de son succès.

Les touristes affluent pour admirer la septantaine de cascades entourant Lauterbrunnen, au pied de la Jungfrau et des Alpes bernoises, et nombre de clichés paradisiaques sont publiés sur les réseaux sociaux. La région touristique d'Interlaken est en effet un haut lieu du tourisme en Suisse, avec quelque 2 millions de nuitées pour 20'000 habitants.

Dans la station bucolique, cet afflux de touristes crée des tensions, avec des poubelles débordantes, des rues encombrées et un trafic routier insupportable. La même problématique avait déjà été constatée dans la même région, à Iseltwald, un petit bourg des bords du lac de Brienz pris d'assaut par les visiteurs après avoir été exhibé dans une série sud-coréenne à succès.

La petite commune souhaite donc créer une taxe d'entrée pour les touristes comme à Venise. Un projet en cours d'élaboration. Les visiteurs qui viendraient pour une seule journée devraient s'acquitter d'une taxe de cinq ou dix francs.

Une exception est toutefois prévue pour ceux qui utilisent le train, ainsi que ceux qui ont une activité ou un hébergement réservé.

Dans le Bund, le président de la commune reconnaît cependant qu'il s'attaque aux symptômes du problème et non à la cause.

Stéphane Deleury/vajo