Le gigantesque chantier du tunnel à double voies de Gléresse a débuté

Le forage du tunnel de Gléresse (BE), qui devrait permettre, à terme, d’augmenter la vitesse des trains et de réduire le bruit pour les habitants, a commencé. Ces travaux, devisés à 430 millions de francs, devraient s’achever fin 2029.

Le chantier gigantesque a été entamé début septembre. Le creusement du tunnel à double voies de Gléresse par les CFF a avancé de 9 mètres sur les 2,13 km prévus.

Un million de tonnes de matériaux sera excavé par explosif et "transporté via bandes transporteuses en direction du lac" de Bienne, explique dans le 12h45 de la RTS Philippe Cornaz, chef de projet aux CFF, "et par barges en direction de Cornaux, chez les cimentiers de Jura Ciment", ajoute-t-il.

Dernier tronçon à voie unique

Le gigantisme du chantier n’a rien à envier à l’enjeu du projet pour le Pied du Jura: aujourd'hui, le tronçon entre La Neuveville et Douanne constitue un goulet d’étranglement. Il s'agit en effet du dernier tronçon ferroviaire à voie unique de la ligne Lausanne-Bienne. Le tunnel et le doublement des voies sur 4,5 km permettront de notables améliorations.

"Tout d’abord, cela va permettre d’étendre la cadence à la demi-heure des trains régionaux", indique le porte-parole des CFF Frédéric Revaz. "Et cela permettra aussi d’augmenter la vitesse des trains". Les CFF se sont également dotés de "technologies de dernière génération" afin de réduire le bruit et les vibrations lors de la circulation des trains.

Ce nouveau tunnel permettra par ailleurs de rendre aux vignerons le terrain occupé par la ligne actuelle une fois les travaux terminés. "Certains vignerons ont accepté de donner leurs terres pour la nouvelle infrastructure", affirme Philippe Cornaz, précisant qu'en échange, ceux-ci récupèreront "les terres de leurs ancêtres".

En plus du tunnel de Gléresse, l’infrastructure ferroviaire actuelle sera aménagée dans les gares de Tüscherz, La Neuveville et Douanne dans le cadre de ces travaux. Devisés à 430 millions de francs, ils s’achèveront fin 2029.

