Le corps d'un homme disparu depuis dimanche retrouvé sans vie dans l'Oberland bernois

Le père de famille porté disparu depuis dimanche après être tombé dans les chutes du Giessbach, dans l'Oberland bernois, a été retrouvé sans vie mardi. Les recherches pour retrouver l'enfant en bas âge qui l'accompagnait se poursuivent.

Le corps de l’homme a été localisé et sorti de l’eau grâce aux nombreux services de recherches et spécialistes engagés. Bien qu’il existe des indices quant à son identité, l’identification formelle doit encore avoir lieu, ont indiqué le Ministère public régional de l’Oberland et la police cantonale bernoise.

La police avait été informée dimanche peu avant 16h30 qu’un homme et un enfant étaient tombés dans les chutes du Giessbach. Selon les connaissances actuelles, une famille avec deux enfants était en randonnée quand l'un des enfants et son père sont tombés dans les chutes pour une raison encore inconnue.

ats/hkr