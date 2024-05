Le constructeur bernois Feintool biffe environ 70 emplois à Lyss

Le constructeur bernois de presses et machines de découpage de métaux Feintool a annoncé mardi revoir son organisation en Europe. Quelque 70 postes de travail vont être supprimés sur le site de Lyss dans le canton de Berne, dont une partie de la production est délocalisée en République tchèque.

La charge de restructuration est estimée entre 10 et 12 millions de francs en 2024. Afin de "mieux concentrer les compétences et améliorer la rentabilité", le groupe transfère d'ici 2025 sa production à hauts volumes ailleurs en Europe, en particulier sur son site déjà existant de Most, en République tchèque.

Ce repositionnement devrait rehausser le résultat d'exploitation (Ebit) de 7 millions de francs par an.

La fabrication en grande série est la plus exposée à la force du franc, aux coûts élevés de la main-d'oeuvre et à ceux de l'énergie, la rendant moins compétitive, justifie la direction.

Les emplois à Lyss touchés

Au total, l'industriel prévoit de supprimer environ 70 emplois sur 200 sur son site de Lyss, qui sera consacré au découpage fin et à l'hydrogène. Le siège de la société reste dans la ville bernoise. Fondée en 1959, l'entreprise compte 17 usines dans le monde et plus de 3200 collaborateurs.

Feintool annonce qu'une procédure de consultation avec les représentants des salariés est en cours et que tous les employés ont été conviés à une séance d'information.

Lors de la publication des résultats de l'exercice 2023 en février dernier, la direction avait souligné une rentabilité améliorée avec un Ebit haussé de 9,4% sur un an à 29,9 millions. Pour 2024, le groupe s'attend à des ventes entre 800 et 850 millions et une marge Ebit d'environ 4%. A l'horizon 2026, les objectifs de ventes à 1 milliard et d'une marge Ebit entre 6 et 8% ont été aussi confirmés.

