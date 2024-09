Le chantier d'agrandissement de la gare de Berne a pris du retard

Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne ne seront pas terminés avant fin 2029, soit six mois à une année et demie après les dates prévues. Les CFF ont pris du retard, notamment à cause de la complexité du projet, ont-ils annoncé mercredi.

Après des premiers retards sur le calendrier initial, les CFF avaient annoncé la mise en service du nouveau passage souterrain à mi-2028. La nouvelle gare souterraine RBS aurait dû, elle, être terminée une année plus tard, soit à mi-2029, indiquent les CFF, la compagnie de trafic régional Berne-Soleure (RBS) ainsi que la Ville de Berne. Finalement, les CFF tablent sur une mise en service de l'ensemble de la nouvelle infrastructure en décembre 2029. L'ex-régie fédérale explique ces retards par la géologie exigeante du site et la complexité du projet. Le montant des coûts engendrés par ce nouveau retard ne sera connu que l'année prochaine. Le projet total est actuellement devisé à 1,1 milliard de francs. ats/ami