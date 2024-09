La Ville de Bienne devra attendre un second tour de scrutin pour savoir qui la dirigera

L'élection à la mairie de la Ville de Bienne a débouché dimanche sur un ballottage général. Les deux candidates francophones, la socialiste Glenda Gonzalez Bassi et la PLR Natasha Pittet, seront opposées lors d'un 2e tour le 24 novembre. Le Conseil municipal de la plus grande ville bilingue de Suisse reste à gauche.

La conseillère municipale du Parti socialiste romand (PSR) Glenda Gonzalez Bassi a manqué de peu une élection au 1er tour à la mairie. Elle a obtenu 5348 voix alors que la majorité absolue était fixée à 5450 voix. La candidate du Parti radical romand (PRR) Natasha Pittet a recueilli 4921 voix. La participation s'est élevée à 35,9%.

La population devra donc attendre le second tour le 24 novembre avant de connaître le nom de la personne qui succédera au maire socialiste Erich Fehr qui ne se représentait pas. Seule certitude, une femme francophone dirigera pour la première fois la Ville de Bienne.

Victoire du camp rose-vert

L'exécutif reste ancré à gauche. Les quatre conseillers municipaux qui se représentaient ont été réélus: la verte Lena Frank avec 5663 voix, Glenda Gonzalez Bassi avec 5649 voix, Natasha Pittet avec 4892 voix et l'UDC Beat Feurer avec 4504 voix. Le siège laissé vacant par Erich Fehr a été remporté par la socialiste alémanique Anna Tanner avec 5510 voix.

Les francophones, qui constituent près de 44% de la population biennoise, un pourcentage en hausse depuis plusieurs années, continueront à être représentés au sein de l'exécutif par deux conseillères municipales.

Egalité au législatif

Dans la course au législatif, la gauche et la droite ont chacune 30 sièges alors que dans la législature actuelle le camp rose-vert est majoritaire avec 32 sièges. Le Parti socialiste, avec ses sections alémanique et francophone, a enregistré des gains et compte le plus d'élus. Les Vert-e-s et la Jeunesse socialiste figurent parmi les perdants. A droite, l'UDC a perdu 1 siège.

