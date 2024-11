La police cantonale bernoise lance une campagne contre les crimes de haine

La police cantonale bernoise veut renforcer la prévention contre les crimes de haine et la discrimination, en collaboration avec les écoles. Avec le soutien du Conseil-exécutif, elle a lancé une initiative "Ensemble contre la haine", à laquelle participent plus de trente organisations partenaires.

La Police cantonale bernoise "reçoit de plus en plus de questions en lien avec des crimes de haine", indiquent mardi la Direction de la sécurité et de la Direction de l'instruction publique dans un communiqué de presse commun.

Les autorités constatent une recrudescence des signalements pour des incidents qui sont souvent en lien avec l’appartenance religieuse. La situation est même jugée préoccupante par le gouvernement bernois, qui "condamne toute attaque contre des personnes et leurs institutions quelles qu'elles soient", alors que les violences au Proche-Orient contribuent à alimenter la haine antisémite et islamophobe en Europe depuis plus d'un an.

Déconstruire les préjugés

L'Affiche "Pas de place pour la haine" de la campagne de sensibilisation du canton de Berne.

Dans le canton de Berne, la police a commencé à recenser ces crimes de haine au 1er janvier 2023. Sur cette année-là, elle a enregistré 55 signalements. Plus de la moitié (30) concernait l'appartenance ethnique et la religion. Parmi eux, sept signalements ont été enregistrés comme des incidents antisémites, dont cinq ont été signalés après le 7 octobre.

Les autres portaient sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. La plupart des faits dénoncés sont des injures, des menaces, mais aussi des voies de fait et des lésions corporelles.

Face à cette situation, la police cantonale bernoise a décidé de renforcer son travail de prévention en adoptant de nouvelles mesures, en association avec plus de trente communautés religieuses, organisations indépendantes, institutions de formation et autres partenaires. L'objectif: déconstruire les préjugés et signaler clairement que la haine est intolérable.

Matériel pédagogique

Dans ce but, la campagne "Ensemble contre la haine" comprend des vidéos en ligne et du matériel pédagogique pour les écoles, sous la forme d'affiches, de tracts ou encore d'un jeu de cartes postales à personnaliser pour que les écoles s’emparent du sujet et dialoguent avec les élèves sur le sujet, dès le plus jeune âge.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Des supports à destination des enseignantes et enseignants expliquent aussi les différentes formes que peuvent revêtir les crimes de haine et indiquent des pistes d'action concrètes.

jop avec Gaël Klein