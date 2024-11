La majorité de gauche pourrait reculer en ville de Berne lors des prochaines élections

Les autorités de la ville de Berne pourraient changer de visage au lendemain des élections communales du 24 novembre. Le maire écologiste est contesté par ses alliés socialistes, et la droite affiche une alliance inédite pour tenter de récupérer au moins un siège à l'exécutif.

La capitale fédérale est actuellement nettement orientée à gauche, avec un camp rose-vert qui occupe quatre places sur cinq au Conseil municipal, dont celle du maire Alec von Graffenried (Les Vert-e-s). Mais les élections à venir s'annoncent particulièrement ouvertes, car trois sièges seront laissés vacants et celui du maire est contesté.

Vers un retour du PS à la mairie de la capitale

En effet, Alec von Graffenried est attaqué dans son propre camp. Le Parti socialiste estime qu'après huit ans à la tête de la ville, et à 62 ans, l'édile a fait son temps. Il propose l'actuelle conseillère en charge des Travaux publics Marieke Kruit, pour reprendre une place perdue en 2016.

Selon un sondage publié dans la Berner Zeitung, la socialiste pourrait bien arriver largement en tête dès le premier tour, en bénéficiant notamment, selon un politologue cité dans la presse locale, d'un "effet Donald Trump" favorisant une solidarité des femmes de gauche.

En revanche, la gauche présente toujours une liste commune pour conserver sa majorité à l'exécutif. Mais la mission s'annonce ardue, car pour la première fois, la droite bernoise part complètement unie. UDC, PLR, Centre, le Parti évangélique et même les Vert'libéraux espèrent ainsi amener "plus de couleur", selon leur slogan ("Mehr Farb", en allemand), à la ville.

Pari payant pour les "Vert'lib"?

Les Vert'libéraux ont pourtant généralement du mal à rejoindre les alliances bourgeoises. Le parti craint que ce rapprochement, notamment avec l'UDC, ne lui coûte des électeurs. À Berne, cette alliance n'enchante pas tout le monde au sein de la formation, mais elle pourrait s'avérer payante, car l'élection se déroule au système proportionnel.

Par ailleurs, si le siège du seul représentant bourgeois du gouvernement actuel, Reto Nause (Centre), devrait rester aux mains de son parti ou éventuellement passer au PLR, la deuxième place que vise la droite pourrait bien échoir aux Vert'libéraux. Leur conseillère nationale Mélanie Mettler, part en tout cas favorite.

Ainsi, si la droite ne semble pas en mesure de décrocher plus de deux sièges sur cinq, et donc d'opérer un véritable basculement, un recul de la gauche serait déjà une petite révolution dans l'une des villes considérées comme les plus à gauche de Suisse. Et un double camouflet pour Alec von Graffenried s'il devait en plus perdre sa place.

Célia Bertholet/jop