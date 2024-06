La Confédération redimensionne un projet contesté de centre sportif à Macolin

La Confédération a dévoilé lundi son nouveau projet de construction à Macolin (BE) d'un bâtiment d'hébergement et de formation pour l'encouragement du sport d'élite de l'armée. Le projet initial avait suscité une levée de boucliers d'une partie de la population en raison de la hauteur du bâtiment fixée à 23,8 mètres.

L'Office fédéral du sport a présenté à la population de la commune d'Evilard-Macolin la version remaniée du projet contesté. Désormais, il est prévu que le nouveau bâtiment mesure sept mètres de moins et que sa façade soit en bois. Il doit ainsi mieux se fondre dans le paysage, le rendant plus discret.

Le futur bâtiment devra proposer 140 places pour des sportifs. Sa mise en service est prévue pour fin 2030. En attendant, un bâtiment provisoire proposera, à partir de 2025, 90 lits supplémentaires. Le centre national de sport de Macolin ne peut actuellement plus couvrir les besoins de places et doit refuser des sportifs.

Un premier jet critiqué

Présenté en 2020, le projet initial avait suscité des critiques en raison de la hauteur et de l'emplacement du bâtiment. La commune et une partie de la population avaient relevé que la façade, qui devait être en béton, ne respectait ni le règlement communal concernant les constructions, ni l'esprit du lieu. Une pétition intitulée "Non à la tour à Macolin" avait recueilli 689 signatures.

La nouvelle version du projet fait encore l'objet d'adaptations. Elle sera publiée au plus tôt vers fin 2025, selon la procédure militaire d'approbation des plans et laissera une possibilité de recours.

Interrogé par la RTS, Roland Seiler, membre du comité pétitionnaire, se dit satisfait, mais pas entièrement: "On a toujours l'impression que ce n'est pas la meilleure place pour un tel projet. Maintenant, nous devons discuter avec les responsables pour voir si on ne peut pas le placer à un autre endroit, déjà asphalté", a-t-il fait savoir mardi dans La Matinale.

ami avec ats