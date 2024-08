La communauté queer revendique ses droits à l'occasion de la Marche des fiertés à Berne

Après Zurich et Martigny, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi pour un défilé dans le cadre de la Marche des fiertés à Berne. Elles défendaient les droits de la communauté queer et leur extension.

Le cortège coloré est parti de la Schützenmatte, pour se diriger vers la Place fédérale, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Un festival s'y déroule jusqu'au soir avec des discours et de la musique.

"Aujourd'hui encore, en Suisse et dans le monde, nos orientations sexuelles et émotionnelles et nos identités de genre sont contestées, niées et réprimées", peut-on lire dans un communiqué de l'organisation Pink Cross.

Les participants et participantes à la Pride ont notamment demandé l'extension de la norme pénale antiraciste aux personnes trans et intersexes, ainsi que la possibilité d'inscrire un troisième sexe au niveau national. Il faudrait en outre une meilleure protection juridique des familles arc-en-ciel et un accès égal à la procréation médicalement assistée.

Célébrer la diversité

Outre les revendications politiques, la Pride est aussi une occasion de célébrer la diversité, qu'il s'agisse du genre, de l'orientation sexuelle ou encore de l'origine socio-culturelle.

Le cortège s'est déroulé sous la devise "coloré et bruyant". Les organisateurs et organisatrices avaient expressément indiqué qu'ils souhaitaient voir des symboles queer sur les drapeaux et les banderoles. Ce souhait a largement été respecté.

rad avec ats