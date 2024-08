L'Université de Berne se réorganise, après la dissolution de son Institut d'études du Proche-Orient

L'Université de Berne intègre les études sur le Proche-Orient au sein d'un nouveau département d’anthropologie sociale, des sciences des religions et de recherche du Moyen-Orient et des sociétés musulmanes. Ce changement fait suite au licenciement d'un professeur qui avait salué les attaques du Hamas contre Israël.

En octobre 2023, ce professeur avait ouvertement soutenu l’attaque du Hamas contre Israël sur les réseaux sociaux. "Merci aux résistants palestiniens pour le meilleur cadeau reçu à mon anniversaire", avait-il écrit, selon une traduction de son message en arabe. Il a été licencié avec effet immédiat suite à sa publication.

Pour l’Université de Berne, après la tempête, l’essentiel est sauf: elle maintient les sciences linguistiques et culturelles du Proche-Orient, tout en reconduisant ses responsables scientifiques. Les études seront donc désormais données au sein d'un nouveau département d’anthropologie sociale, des sciences des religions et de recherche du Moyen-Orient et des sociétés musulmanes.

"Pas une action punitive"

Pour le rectorat, il s'agit d'une solution innovante et tournée vers l'avenir. "Ce n’est pas une action punitive", affirme Virginia Richter, rectrice de l'Université de Berne, interrogée jeudi dans le 12h45. "Nous avons implémenté une nouvelle structure", décrit la rectrice, citant "une grande chance pour cet Institut de se trouver dans un contexte plus grand, avec de nombreuses possibilités de collaboration interdisciplinaire".

Sujet tv: Fabienne Pambianco-Carella et Olivier Kurth

Adaptation web: Julie Liardet