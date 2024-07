L'artiste bernoise qui transforme les cheveux humains en bijoux

Franziska Santschi se consacre depuis près de 30 ans à un art rare et ancien: la création de bijoux avec des cheveux humains. Pour cette artiste bernoise, il est essentiel de transmettre ce savoir ancestral, au risque de voir cette tradition disparaître.

Les cheveux n'ont pas d'âge. Traités avec un peu de savon ou de lavande, ils durent presque éternellement. C'est ce que raconte l'artiste bernoise Franziska Santschi. À son poste de travail, elle nous montre ainsi une tresse vieille de 70 ans qu'elle a reçue récemment d'une femme âgée aujourd'hui de 83 ans.

Dans son atelier de Münchenwiler (BE), près de Morat, elle conserve treize boîtes en bois contenant des bagues, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreille, tous réalisés à partir de cheveux. Chacun de ces bijoux a demandé beaucoup de patience et plusieurs heures de travail.

Une longue quête d'apprentissage

"Ces bijoux spéciaux étaient très répandus entre 1720 et 1920 dans les milieux de la cour, puis également dans la population rurale. Même en Suisse, où ils étaient portés avec les costumes traditionnels", explique-t-elle. Pour se préparer au mariage, les jeunes femmes se faisaient couper leurs longues tresses de cheveux, qui étaient ensuite utilisées pour faire un cadeau au marié.

Franziska Santschi a découvert cette coutume alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente: "A l'âge de quinze ans, j'ai vu un homme porter une chaîne faite d'un tissu spécial." C'était en fait des cheveux. Mais il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver quelqu'un qui puisse lui enseigner cet art. C'est il y a 30 ans, à Herzogenbuchsee (BE), qu'elle a découvert une "artiste capillaire" – la dernière de Suisse – qui lui a tout appris.

Des créations nées d'émotions

Il faut entre 320 et 900 cheveux pour réaliser un bijou. [RSI]

C'est une passion qui demande beaucoup de patience et de longs moments de réflexion. Les cheveux sont d'abord divisés par longueur, puis comptés un par un – il en faut entre 320 et 900 pour un bijou. Puis ils sont tressés, au prix d'un travail manuel long et répétitif. "A un moment donné, c'est un tressage que l'on connaît par cœur. Et les mains se mettent à travailler toutes seules", explique Franziska Santschi.

Elle réalise les bijoux sur demande. "Il y a, par exemple, des gens qui sont venus me voir avec des cheveux qu'ils gardaient depuis des années, en m'expliquant qu'ils voulaient les transformer en bracelets pour les offrir à leurs quatre enfants le jour où ils quitteraient la maison". Des histoires "nées de l'émotion, car le cheveu est un matériau particulier".

Une tradition à transmettre

Aujourd'hui, il est essentiel pour Franziska Santschi de transmettre la tradition et les connaissances liées à cet art particulier. Elle organise des cours auxquels participent des personnes de Suisse, mais pas seulement. L'intérêt ne manque pas, à tel point que récemment, une dame du Danemark a participé à ces cours. "Si je ne le transmets pas maintenant, ce savoir disparaîtra", conclut l'artiste.

Patrick Stopper, RSI

Adaptation en français: Didier Kottelat