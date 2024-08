Face à la pénurie dans l'enseignement, le canton de Berne travaille sur les conditions de travail

La partie germanophone du canton de Berne reste confrontée à une pénurie de personnel enseignant qualifié à l'approche de la rentrée d'août. Pour relever ce défi, il veut améliorer les conditions de travail des personnes assumant des fonctions de direction.

"La situation est toujours tendue", a déclaré lundi la conseillère d'Etat bernoise Christine Häsler en présentant de nouvelles mesures pour renforcer l'école à l'approche de la rentrée scolaire. Ce sont 43 postes à durée indéterminée qui restent à repourvoir dans le canton.

Le Jura bernois échappe à ce phénomène de pénurie de personnel enseignant. "A ma connaissance, toutes les heures peuvent être dispensées", a indiqué Alain Jobé, responsable francophone de l'association Formation Berne/Bildung Bern. "Je n'ai pas eu de retours sur d'éventuels problèmes", a précisé Alain Jobé en relevant que la situation pouvait parfois s'avérer compliquée lorsqu'il s'agit de trouver des remplaçants sur une longue durée.

Allocation mensuelle

Pour renforcer l'école, la Direction de l'instruction publique et de la culture a rappelé qu'elle continuait à améliorer les conditions de travail. Depuis le 1er août, les maîtresses et maîtres de classe bénéficient d'une allocation mensuelle de 300 francs et de 5% de poste supplémentaire pour cette activité.

Après les maîtresses et maîtres de classe, les améliorations doivent maintenant s'adresser aux personnes qui assument une fonction de direction d'école. Il s'agit d'augmenter le pourcentage de poste dévolu à la direction des établissements de l'école obligatoire, a annoncé la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Reconversions soutenues

Pour lutter contre cette pénurie de personnel, le canton s'emploie aussi à soutenir des personnes qui souhaitent se reconvertir dans l'enseignement. Depuis ce printemps, la Haute école pédagogique germanophone (PHBern) propose de son côté un certificat pour les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré à l'étranger.

La pénurie de personnel persiste alors que le nombre d’élèves accueillis à la rentrée dans les établissements publics de l’école enfantine et de la scolarité obligatoire enregistre une légère progression: il devrait s’établir à 112'500 contre 111'400 à la rentrée 2023.

Dans la partie francophone du canton de Berne, ce sont 9600 élèves qui fréquenteront l’école obligatoire à la rentrée fixée au 19 août alors qu'elle débute le 12 août dans la partie germanophone et à Bienne. La partie francophone dispose en effet d'une réglementation qui est basée sur celle en vigueur dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Sujet radio: Célia Bertholet