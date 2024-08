Des Playmobil mis en scène pour raconter la Bible dans une exposition inédite à Moutier

Pendant un mois, la paroisse catholique de Moutier, associée au Jura pastoral, propose une exposition pas comme les autres. Des milliers de Playmobil sont mis en scène sur près de 80 m2 pour raconter la Bible et l'histoire de l'Eglise dans une démarche qui se veut spirituelle, authentique et inédite.

L'idée a germé il y a quatre ans chez Christophe Salgat. Le théologien en pastorale, également collectionneur de Playmobil à ses heures perdues, a rassemblé plus de 2000 personnages et des centaines d'animaux pour l'exposition "Histoire du Salut, chemin de foi", présentée à la Maison des OEuvres de Moutier jusqu'au 8 septembre.

A travers une centaine de scènes réalisées avec les figurines de la marque allemande, les visiteurs sont invités à traverser l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi l'histoire des saints et l'évolution de l'Eglise dans la société. "Ce n'est pas seulement l'histoire chrétienne. L'idée dans notre démarche, c'est peut-être aussi de permettre de se retrouver tous dans une histoire commune", explique Christophe Salgat dans La Matinale.

La scène représentant la crucifixion de Jésus avec des personnages de Playmobil. [RTS - Gael KLEIN]

Revisiter l’histoire chrétienne

L'objectif était de créer une "immersion visuelle et narrative" permettant de revisiter l'histoire chrétienne. L'exposition montre donc des dinosaures, mais pas Adam et Eve par exemple. "C'est vrai que c'est un peu une forme de provocation, mais pour moi, Adam et Eve, sont partout. Ici, il n'y a que des représentations de la vie au travers de l'histoire", indique le théologien prévôtois.

Christophe Salgat, théologien en pastorale à l'origine de l'exposition "Histoire du Salut, chemin de foi". [RTS - Gaël Klein]

Cette exposition ludique de Playmobil ne vise toutefois pas à attirer de nouveaux fidèles, assure Christophe Salgat. "Notre but, c'est de nous mettre au service du monde", affirme-t-il. "Et pour cela, on a un message, une bonne nouvelle. Et si on peut la faire redécouvrir et la redécouvrir nous-mêmes, ensemble avec d'autres, tant mieux".

A la fin de l'exposition, les visiteurs passent par un petit chantier, très symbolique selon Christophe Salgat. "L'Eglise est toujours en chantier. Elle n'a jamais terminé de se remettre en question et ça, c'est aussi représenté", dit-il.

Gaël Klein/edel